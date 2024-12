Na Zem sa rúti asteroid: Experti predpokladajú, že sa rozpáli nad Ruskom

Ako uvádza portál iMeteo objaví sa nad Ruskom. „Dnes okolo 18.15 hod. (s časovou odchýlkou 5 minút) Zem zasiahne asteroid,“ píše portál. Experti však ubezpečujú, že nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo a s najväčšou pravdepodobnosťou zhorí v zemskej atmosfére, keďže má v priemere 70 centimetrov.

Video

Nebol to koniec sveta, to len neďaleko Vyšného Klátova spadol meteorit. Stalo sa to presne pred desiatimi rokmi. Pozrite sa, ako vyzerá vesmírny kameň a prečo sa ho oplatí aj pohladkať.