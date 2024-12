Navaľného priateľ odhaľoval ruských agentov. Nastražili mu medovú pascu. Chceli ho zdiskreditovať, uniesť či zabiť

Príbeh, ako vystrihnutý zo špionážneho románu, ožíva v týchto dňoch v londýnskej súdnej sieni. Na ostro sledovanom procese skupina bulharských občanov čelí závažnému obvineniu. „V rokoch 2020 až 2023 títo obvinení spolu s viacerými ďalšími osobami vykonávali špionáž v prospech Ruska,“ citovala agentúra AP žalobkyňu Alison Morganovú. „Všetci vedeli, prečo dostali za úlohu vykonávať svoje operácie," zdôraznila. „Zhromažďovaním informácií a ich odovzdaním ruskému štátu ohrozili mnoho životov,“ dodala.

Bezpečnostný poradca Andor Šándor: Špiónov je tu viac Video Český bezpečnostný expert potom, čo Slovensko vyhostilo ruského špióna s diplomatickým krytím / Zdroj: TV Pravda

Kozmetička Gaberovová spolu s 33-ročnou laboratórnou asistentkou Katrin Ivanovovou a 39-ročným dekoratérom Tichomirom Ivančevom obvinenia odmietajú. Šéf špiónskej bunky Orlin Rusev (46), prevádzkovateľ penziónu na okraji Londýna a jeho pobočník, kurier Bizer Džambazov (43), sa ale k účasti na špionážnom sprisahaní priznali.

Obaja potvrdili, že ich riadil Rakušan českého pôvodu Jan Marsalek (44), používajúci krycie meno Rupert Ticz. Práve rozsiahla konverzácia medzi Rusevom a týmto bývalým manažérom skrachovanej nemeckej platobnej spoločnosti Wirecard, ktorý v roku 2020 po odhalení masívneho účtovného podvodu vo výške bezmála dvoch miliárd eur ušiel cez Bieloruska do Ruska, tvorí základ súdneho spisu.

Foto: Saská polícia Jan Marsalek Videli ste Jana Marsalka od júna 2020? Môžete poskytnúť informácie o súčasnom pobyte muža na úteku? - Oznam saskej polície o zatykači na Jana Marsalka, spolupracovníka ruských tajných služieb, stíhaného v Nemecku za defraudáciu takmer dvoch miliárd eur.

Podľa prokurátorky Morganovej členovia skupiny s použitím falošnej identity a s nasadením pokročilej technológie vykonávali pre Moskvu sledovanie záujmových osôb a lokalít a to nielen v Británii, ale aj iných európskych krajinách. Vypracovávali pre ňu tiež podrobné správy výmenou za značné sumy peňazí v kryptovalute i hotovosti.

Operačné centrum skupiny sa nachádzalo vo východoanglickom grófstve Norfolk, kde Rusev mal svoj penzión. Keď polícia vlani vo februári po zatknutí členov špionážnej bunky vykonala u Rusova domovú prehliadku, našla hromadu sofistikovaného technického vybavenia vrátane 221 mobilných telefónov, 258 harddiskov, 495 SIM kariet, 33 audio nahrávacích zařízení, 55 zariadení na vizuálne nahrávanie a 11 dronov a 16 rádiových vysielačiek. Nechýbali ani Wi-Fi odpočúvacie zariadenia, rušičky, hardvér na kybernetické využitie, hackerský softvér, čítačky kariet a sledovače GPS. Bolo tam aj 91 bankových kariet na mená 17 osôb a 75 pasov a dokladov totožnosti na mená 55 osôb.

Z účtu Ruseva na komunikačnej platforme Telegram si vyšetrovatelia stiahli približne 80-tisíc správ, ktoré si vymenil s Marsalkom. Mnohé sa týkali Grozeva, ktorý pre investigatívne centrum Bellingcat vypracoval správy o otrávení dvojitého agenta Sergeja Skripaľa v anglickom Salisbury v roku 2018 ako aj o ďalšom prípade, keď ruská tajná služba o dva roky neskôr znova zaútočila nervovo paralytickou bojovou látkou novičok. Vybranou obeťou bol vtedy Grozevov blízky priateľ Navaľnyj.

Čítajte viac Sabotáže v Európe: ruské tajné služby si to chcú rozdať so Západom v treťom kole

Majster v spracovávaní dát z otvorených zdrojov opozičnému politikovi poskytol nielen mená členov komanda, ktoré sa mu pokúsilo siahnuť na život, ale aj kontakty na nich. V čase, keď sa Navaľnyj zotavoval v Nemecku, potom spolu na videu zvečnili, ako obeť telefonuje svojim neúspešným vrahom, z ktorých viacerí, v domnení, že hovoria so svojim nadriadeným z tajných služieb, sa k účasti na operácii priznali.

Foto: Wikipédia Christo Grozev March 2021 Christo Grozev, na Západe pôsobiaci bulharský investigatívny novinár, expert na Rusko.

Rusev a Marsalek sa na Telegrame dohodli, že Grozeva, ktorého Moskva zaradila na zoznam hľadaných osôb, nechajú sledovať. Hovorili tiež o tom, že mu ukradnú laptop a mobil a odovzdajú ich ruskému veľvyslanectvu, povedala pred súdnou porotou prokurátorka Morganová. „Dokonca diskutovali o jeho únose a vydaní do Ruska alebo o jeho zabití,“ dodala podľa agentúry AP.

Marsalek Ruseva informoval, že niektorí „géniovia“ by si želali únos Grozeva. „Ak to s ním myslíš vážne a Grozev bude v Bulharsku, mám prostriedky na to, aby sme ho uniesli, nadrogovali a zavreli do nejakej jaskyne. Potom musíme začať proces extrakcie,“ reagoval šéf špiónskej bunky.

Čítajte viac Predpovedal Prigožinovu vzburu i smrť. Krajan veštkyne Vangy sa mrazivo presne triafa

Rusev sa tiež pochválil, že 26. augusta 2021 „uviedol do činnosti jednu z brunetiek“: „Dievčina má salón krásy v Londýne a veľmi dobrú širokú sieť ľudí na Facebooku a Instagrame… Poslala pozvánku Grozevovi na Facebooku a on veľmi rýchlo prijal priateľstvo," cituje z korešpondencie sprisahancov denník Daily Mail.

Foto: Instagram/vaniagaberova Vania2 Vania Gaberovová je podľa šéfa špiónskej bunky Orlina Ruseva „veľmi, veľmi asertívna a silne nezávislá... skutočná sexi suka“.

Keď Grozev 11. septembra 2021 letel z Viedne do Valencie, aby sa zúčastnil na pracovnom stretnutí Bellingcatu, v lietadle Wizz Airu s ním sedeli aj dvaja ľudia z Rusevoej skupiny, kým ďalších dvoch členov vyslal do Španielska vopred, aby si „nacvičili odpočúvanie“. „Dve horúce dievčatá budú súčasťou tímu,“ informoval svojho riadiaceho agenta.

Koncom septembra Rusev oznámil Marsalekovi: „Zdá sa, že Grozev sa chytil na háčik a zamiloval sa do Vanii. Začal lajkovať jej obrázky a príspevky. Môžeme pomaly prejsť k romániku, pozvoľna tlačiť na rande?"

Marsalek bol opatrný: „Je na to pripravená? Počkajme trochu, nepodceňujme toho chlapa a jeho paranoju.“

Rusev odpovedal: „Určite môžeme niečo nahrať aj pre (pornografickú webovú stránku) Pornhub. To dievča je naozaj sexi, je tiež swingerka.“

„Myslím si, že po otrase s lúpežou, bude mierne deprimovaný, to je výborná príležitosť pre dievča, aby sa objavilo a pomohlo mu uvoľniť sa,“ narážal Rusev zjavne na prípad, keď Marsalek cez svojho komplica v rakúskych tajných službách získal adresu Grozevovho viedenského bytu a poveril svojich ľudí, aby sa tam vlámali a ukradli laptop a USB kľúč.

Čítajte viac Dobré vzťahy s Ruskom sa končia. Rakúsko rozkrýva najväčší špionážny škandál v moderných dejinách

Marsalek varoval Ruseva, aby jeho volavka sama nepodľahla romantickým citom: „Dúfam, že sa do neho nezamiluje. Predtým som mal ten problém s medovou pascou,“ poznamenal Rakúšan, ktorý má osobné skúsenosti s tým, ako ruské tajné služby využívajú na dosiahnutie svojich cieľov krásne ženy. Podľa zistení spoločného vyšetrovania Bellingcatu, ZDF a Spiegelu Marsalka pre službu Moskve pred desiatimi rokmi naverbovala ruská modelka Natalia Zlobinová, agentka vojenskej rozviedky GRU.

Rusev sa Marsalka pokúsil upokojiť: „Nie, nie, používaš nesprávny typ dievčat. Potrebuješ silné asertívne a silne nezávislé dievčatá. Vania je veľmi, veľmi asertívna a silne nezávislá… skutočná sexi suka.“

Zapojenie Gaberovovej a Ivanovovej Rusev obhajoval aj v správe Marsalkovi zo 7. októbra: „V priebehu rokov som si všimol, že hoci sú ženy od prírody zraniteľnejšie, ich inštinkty sa oveľa rýchlejšie prispôsobujú situácii… Niekedy im môžu chýbať technické schopnosti, ale z hľadiska adaptácie a ľudskej reakcie sú najlepšie."