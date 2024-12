Protesty v Tbilisi neutíchajú. Premiér Kobachidze súhlasil s rokovaniami o európskom smerovaní krajiny

Premiér Kobachidze v utorok večer súhlasil s rokovaniami o európskom smerovaní krajiny s dvoma bývalými ministrami a opozičnou stranou. Bližšie podrobnosti však nie sú známe.

Kobachidze uplynulý štvrtok oznámil, že Tbilisi prerušuje rokovania o vstupe do Európskej únie do roku 2028 a odmieta dovtedy aj tzv. predvstupovú finančnú pomoc EÚ. V krajine bezprostredne na to vypukli masové protesty. Premiér následne v pondelok vyhlásil, že Gruzínsko sa bude usilovať o vstup do EÚ aj napriek rozhodnutiu pozastaviť prístupové rokovania.

V Tbilisi od štvrtka každý večer pokračujú masové protivládne a proeurópske demonštrácie. Polícia proti ich účastníkom nasadzuje slzotvorný plyn a vodné delá. Denne sú z Gruzínska hlásené desiatky zranených aj zadržaných.

Na situáciu v pondelok reagovali pobaltské krajiny a uvalili sankcie na 11 gruzínskych politických lídrov pre potláčanie protestov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová avizovala, že obdobné postihy zvažuje aj celý euroblok. Použitie „nadmernej sily“ polície proti demonštrantom kritizovali aj Spojené štáty.

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval gruzínske orgány, aby rešpektovali a chránili práva na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovania sa. „Použitie zbytočnej alebo neprimeranej sily proti demonštrantom a zamestnancom médií je mimoriadne znepokojivé,“ povedal.

Políciu z neprimeraných zásahov voči demonštrantom obvinil v utorok aj gruzínsky ombudsman Levan Ioseliani. Potvrdil, že on osobne aj predstavitelia jeho kancelárie sa stretli s ľuďmi, s ktorými polícia „zaobchádzala najtvrdším“ spôsobom, uvádza agentúra Reuters.

„Vo väčšine prípadov utrpeli vážne zranenia v oblasti tváre, očí a hlavy, čo prakticky vylučuje možnosť, že by polícia proti nim zakaždým použila potrebnú a primeranú silu,“ uviedol ombudsman. Dodal, že miesto, charakter a aj závažnosť týchto zranení vytvárajú dôveryhodný dojem, že polícia pri zásahoch úmyselne používa neprimerané násilie.