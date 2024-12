Eurokomisár zrejme pral špinavé peniaze tak, že štvrtinu z nich vedome asi prehral v žreboch. Ako mu polícia prišla na stopu?

Deň čo deň hovoril päť rokov o dodržiavaní zákonov, vysvitlo však, že dlhodobo popieral to, čo prízvukoval všetkým členským štátom EÚ. Škandál Didiera Reyndersa je o to väčší, že ako eurokomisár mal v agende oblasť spravodlivosti. Belgická polícia ho podozrieva, že využil žreby štátnej lotérie na pranie špinavých peňazí.

Najprv pripomeňme, že Reynders vykonával funkciu eurokomisára od decembra 2019 do 30. novembra tohto roku. Pred piatimi rokmi sa sťahovať do Bruselu nemusel, pretože do Európskej komisie prichádzal ako skúsený člen belgickej vlády. Keď si pred niekoľkými dňami zbalil veci v kancelárii sídla eurokomisie, možno už pomýšľal na pokojný život dôchodcu; veď má 66 rokov. S politickou kariérou sa však lúči s veľkou hanbou. Samozrejme, že platí prezumpcia neviny, ale už samotný fakt, čo so žrebmi predvádzal vynikajúco platený Reynders, je hanebné. Jeho poníženie v očiach verejnosti môže zvýrazňovať fakt, že polícia uňho vykonala domovú prehliadku (v byte aj v jeho dome na vidieku).

„V roku 2020 Reynders vyhlásil, že boj proti korupcii je základom pre zachovanie právneho štátu, po štyroch rokoch sa jeho meno objavilo vo vyšetrovaní podvodu," poznamenal server Flanders News. Noviny Le Soir, ktoré o škandále informovali ako prvé, tvrdia, že elektronické žreby za účelom legalizácie čiernych príjmov si kupoval najmenej desať rokov. Ako to fungovalo?

Najprv jedna poznámka: hazard je oblasť, ktorú vyhľadávajú tí, čo sa zameriavajú na pranie špinavých peňazí. Páchatelia sa však musia zmieriť s tým, že určite prídu o časť svojich financií, ktoré chcú legalizovať. „Vkladané peniaze im prinášajú späť nejaké financie, ktoré potom už pochádzajú z čistého zdroja. ale s podstatnou stratou," podotkol server RTL Info. Veľkí zločinci, respektíve členovia organizovanej kriminality, sa však sústreďujú na medzinárodné internetové lotérie a najmä na stávkovanie na športové podujatia.

Reynders si vyhliadol elektronické stieracie žreby. Nekupoval si ich pochopiteľne na webovej stránke štátnej lotériovej spoločnosti, lebo by musel používať platobnú kartu, ale chodil do predajní, kde platil v hotovosti. Ako mohla vyzerať návratnosť, respektíve s akou veľkou stratou musel počítať? „Sú žreby, na ktorých nemôžete vyhrať veľký jackpot, ale vychádza to tak, že sa vám vráti 73 percent vašich peňazí," povedal matematik Rudi Penne pre denník Het Laatste Neuws. Podmienkou je kupovať si stieracie žreby dlhší čas a pravidelne. A samozrejme, že ak to má mať zmysel pre človeka, ktorý k peniazom prišiel nezákonne, treba používať väčšie sumy. Je to síce len špekulácia, ale s veľkou pravdepodobnosťou si Reynders vybral tento model. Keby sme zaokrúhlili nahor údaj, o ktorom sa zmienil Penne, tak Reynders mohol z každých 100-tisíc eur očistiť 75-tisíc eur, čiže vedome strácal štvrtinu nekalých príjmov.

V predajniach v Belgicku sa dajú kúpiť poukážky štátnej lotériovej spoločnosti, ktoré človek potom po zadaní kódu môže použiť na jej internetovej stránke na číselné lotérie alebo na elektronické žreby. Cena jednej poukážky vychádza od jedného eura až do sto eur. Získané peniaze sa z hráčskeho konta dajú previesť na osobný účet v banke, čo je príležitosť pre legalizáciu čiernych príjmov.

Ako sa Reynders ocitol v pozornosti vyšetrovateľov? Le Soir zverejnil informáciu štátnej lotériovej spoločnosti, ktorá uviedla, že za posledných päť rokov upozornila kompetentných iba na jeden prípad podozrenia z prania špinavých peňazí. Bolo to pred dvomi rokmi, pričom išlo práve o Reyndersa s tým, že na hazard vynaložil abnormálne veľa peňazí.

Reynders má za sebou úspešnú kariéru na domácej politickej scéne. Až dve desaťročia bol nepretržite člen viacerých vlád (pred rokom 1999 poslanec). Najprv vykonával funkciu ministra financií, od roku 2011 riadil rezort diplomacie a od decembra 2018 do novembra 2019 bol minister obrany, následne sa premiestnil do kresla eurokomisára pre spravodlivosť. Jeho kariéra teda vyzerá bohato, no treba dodať, že pôsobí aj kontroverzne. Belgické médiá ho svojho času začali prezývať teflónový Reynders. Prečo? Lebo ustál všetky aféry, ktoré sa spájali s jeho menom. Napriek tomu sa stal členom Európskej komisie, ale treba poznamenať, že predtým mu nikto vinu za niečo nezákonné ani raz nedokázal. Sprevádzali ho aj manažérske prešľapy.

Server RTBF pripomenul, čo všetko sa s Reyndersom spája z jeho pôsobenia v belgickej politike, uveďme niekoľko z ich. V roku 2009, keď bol minister financií, o niekoľko miliárd eur klesol výber daní. Na riziko ho úradníci vopred upozorňovali, ale ich varovania boli ignorované. Napriek tomu sa Reynders udržal vo svojej funkcii. Iná kauza sa spája so starším obdobím: v roku 1997, keď bol ešte poslanec, mohol mať prsty v čudnom udelení belgického štátneho občianstva uzbeckému oligarchovi. Parlamentná vyšetrovacia komisia však konštatovala, že Reynders neurobil nič nekalé. Neskôr v inej kauze jeden agent belgickej tajnej služby o ňom tvrdil, že bral úplatky, ale vyšetrovanie neviedlo k vzneseniu obvinenia.

Stanú sa mu nakoniec osudným žreby, ak ho postavia pred súd? Faktom je, že si ich kupoval za veľmi veľa peňazí (polícia ani médiá zatiaľ neuviedli orientačnú celkovú sumu), ale otázne bude, či sa nájdu dôkazy, že tieto finančné zdroje pochádzali z úplatkov.