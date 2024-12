ONLINE: Zelenskyj si 'oťukáva' Trumpa. O Bidenovej žiadosti o 24 miliárd pre Kyjev nedá Johnson hlasovať

Kyjev sa snaží nadviazať kontakty s novou administratívou, ktorá začne vládnuť po Trumpovej inaugurácii 20. januára. Zelenskyj poslal do Washinghtonu Jermaka. Šéf americkej Snemovne reprezentantov Johnson nedá hlasovať o Bidenovej žiadosti o 24 miliárd USD pre Ukrajinu, podľa neho takéto rozhodnutia po zvolení Trumpa už nemá robiť.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 016 dní

Jadrová vojna? Ruský expert vysvetľuje, aké sú skutočné Putinove červené čiary

Na Malte zasadá OBSE, vystúpi Lavrov i Sybiha

Ruské obrnence sa po zásahoch javelinmi zmenili na šrot Video

Čítajte viac 1 015. deň: Ukrajinu čakajú ťažké rozhodnutia o ďalšej mobilizácii, sú nevyhnutné, vyhlásil Blinken

7:00 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 580 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 748 950, uviedol vo štvrtok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o 13 tankov, 22 obrnených bojových vozidiel pechoty a 21 delostreleckých systémov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 9 506 tankov, 19 472 obrnených bojových vozidiel pechoty a 21 023 delostre­leckých systémov.

6:55 Na Malte sa začína dvojdňové zasadnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), na ktorom sa zúčastní ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ale aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Pôjde o vôbec prvú Lavrovovu cestu do členskej krajiny EÚ od chvíle, keď Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu.

Čítajte viac Zacharovová označila Západ za hydru, stopli jej víza. Na zasadnutie OBSE na Malte prídu Lavrov i Sybiha

6:25 Úradujúci prezident USA Joe Biden nedávno požiadal Kongres o pridelenie ďalších 24 miliárd dolárov na vojenskú pomoc Ukrajine a doplnenie zásob amerických zbraní, ktoré nahradie tie, čo dostal Kyjev. Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Mike Johnson uviedol, že o tejto žiadosti na dodatočnú pomoc Ukrajine ani nedá hlasovať, píše Ukrainska pravda.

„Situácia na Ukrajine sa mení z hodiny na hodinu. Domnievam sa, že ako sme predpovedali a ako som vám povedal niekoľko týždňov pred voľbami, ak bude zvolený Donald Trump, zmení to dynamiku ruskej vojny na Ukrajine. Takže nie je na Joeovi Bidenovi, aby robil takéto rozhodnutia. Máme novozvoleného prezidenta a budeme čakať na pokyny nového hlavného veliteľa,“ uviedol Johnson na brífingu.

6:20 Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v stredu rokoval vo Washingtone s blízkymi spolupracovníkmi budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Napísala to agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje. Podľa nich Jermak hovoril s budúcim splnomocnencom pre vojnu na Ukrajine Keithom Kelloggom a s budúcim poradcom pre národnú bezpečnosť Mikeom Waltzom.

Hlavným cieľom stretnutia bolo podľa denníka The Wall Street Journal nadviazať kontakty s novou administratívou, ktorá začne vládnuť po Trumpovej inaugurácii 20. januára. Trumpov tím rokovania nekomentoval.

Pred voľbami Trump tvrdil, že vojnu na Ukrajine v krátkom čase zastaví. Nikdy však presne nevysvetlil, ako to chce dosiahnuť. Podľa denníka The Wall Street Journal Kellogg schvaľuje nové dodávky zbraní oznámené končiacou sa administratívou prezidenta Joea Bidena, pretože to podľa neho vytvorí priaznivý priestor pre novú administratívu. Súčasne však navrhuje, aby Washington na začiatku roka pozastavil dodávky vojenskej pomoci Ukrajine.

V rozhovore, ktorý minulý týždeň odvysielala stanica Sky News, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že chce spolupracovať s Trumpom. „Od ľudí okolo neho sa ozývajú rôzne hlasy,“ povedal pred vtedy Zelenskyj. Ten sa osobne stretol s Trumpom ešte pred voľbami. Americký politik počas predvolebnej kampane Zelenského niekoľkokrát ostro kritizoval.

Minulý týždeň Zelenskyj tiež naznačil, že je ochotný ukončiť vojnu na Ukrajine výmenou za členstvo svojej krajiny v NATO, aj keby Rusko ihneď nevrátilo okupované územia. Zelenskyj uviedol, že v záujme ukončenia „horúcej fázy vojny“ by bolo potrebné ponúknuť členstvo v NATO neokupovaným častiam krajiny, ak by samotná pozvánka do aliancie spomínala medzinárodne uznávané hranice Ukrajiny.