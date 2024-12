Vo funkcii skončil juhokórejský minister obrany, prezident prijal jeho rezignáciu

Vo funkcii skončil juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjo po tom, ako jeho rezignáciu prijal prezident Jun Sok-jol. Podľa agentúr to oznámila prezidentova kancelária. Médiá tvrdili, že minister obrany prezidentovi navrhol utorňajšie vyhlásenie stanného práva, ktoré však parlament o niekoľko hodín neskôr odmietol. Na stredajšom zasadnutí juhokórejskej vlády oznámili zámer rezignovať tiež ministri financií, spravodlivosti či školstva. Samotný Jun bude v sobotu čeliť v parlamente návrhu na odvolanie zo strany opozície.

Novým ministrom obrany sa má stať juhokórejský veľvyslanec v Saudskej Arábii a generál vo výslužbe Čche Pchjong-hjuk, uviedla agentúra Reuters. Podľa nej ide o prvý prezidentov oficiálny akt po tom, čo zlyhala jeho snaha zaviesť stanné právo v krajine.

Minister vnútra I Sang-min podľa agentúry Reuters povedal, že prezidentovi Junovi poradil vyhlásenie stanného práva práve bývalý minister obrany Kim. Pri vystúpení v parlamente námestník bývalého ministra obrany Kim Son-ho povedal, že to bol práve jeho nadriadený, ktorý vydal rozkaz vojakom, aby v utorok večer obsadili parlament. Minister tým zrejme chcel znemožniť hlasovanie zákonodarcov o stannom práve. Námestník poslancom tiež povedal, že vojaci nemali pri zásahu ostrú muníciu.

Čítajte viac Demokracia v Južnej Kórei prežila pokus o puč. Zaútočí na ňu aj Kim?

Šéf juhokórejskej polície potom pri vypočúvaní pred poslancami potvrdil, že prezident čelí vyšetrovaniu zo vzbury. Pred stíhaním za tento trestný čin podľa AFP prezidenta nechráni imunita a hrozí mu až trest smrti. Úrady vyšetrujú v súvislosti s vyhlásením stanného práva aj ministra vnútra a exministra obrany, ktorý dostal zákaz opustiť krajinu.

Juhokórejský prezident Jun v utorok v noci prekvapivo vyhlásil stanné právo. Zdôvodnil to snahou „vymiesť sily, ktoré napomáhajú KĽDR a brániť demokratický ústavný poriadok“. Opozičnú Demokratickú stranu, ktorá ovláda parlament, obvinil zo sympatií voči KĽDR a paralyzovania vlády svojou protištátnou činnosťou.

Niekoľko hodín po ohlásení sa však proti prezidentovmu rozhodnutiu postavil parlament. Vyhlásenie stanného práva nakoniec odvolala vláda.

Kim ukázal monštrum. Pozrite si raketu, ktorá zasiahne aj USA Video KĽDR sa v novembri 2022 pochválila balistickou raketou Hwasong-17.

Jun teraz čelí snahám opozície odvolať ho z funkcie. Demokratickej strane a jej spojencom chýba osem hlasov za schválenie návrhu na odvolanie prezidenta. Uznesenie musí podporiť 200 poslancov z 300, opozičné strany majú 192 mandátov. Ak by sa opozícii podarilo uznesenie schváliť, návrh na odvolanie by posúdil ústavný súd, ktorý by mal konečné slovo o tom, či Jun môže pokračovať vo funkcii. Opozícia podľa juhokórejskej tlače plánuje hlasovanie uskutočniť v sobotu o 11.00 h SEČ.

Čítajte viac Experti: Za ropu všetko. Kim je s Putinom spokojný, hoci Rusi posielajú jeho vojakov na smrť

Špičky provládnej Strany ľudovej moci (PPP) tvrdia, že sa budú snažiť zabrániť schváleniu opozičného uznesenia. „Všetkých 108 poslancov zo Strany ľudovej moci jednotne odmietnu návrh na odvolanie prezidenta,“ uviedol šéf strany Han Tong-hun. Dodal, že tým strana neobhajuje „protiústavné stanné právo“ a vyzval prezidenta, aby stranu opustil, píše agentúra AFP.