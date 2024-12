Zacharovová označila Západ za hydru, stopli jej víza. Na zasadnutie OBSE na Malte prídu Lavrov i Sybiha

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov sa vo štvrtok a v piatok zúčastní na zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte. Napísala to agentúra Interfax s odvolaním sa na hovorkyňu ruskej diplomacie Mariju Zacharovovú. Agentúra AFP upozornila, že to bude Lavrovova prvá cesta do členskej krajiny Európskej únie od chvíle, keď Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu. Na rokovanie sa chystá tiež ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha, oznámil Kyjev.