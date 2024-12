Podľa údajov prokuratúry bolo od roku 2022 začatých takmer 95 000 trestných konaní proti vojakom kvôli „svojvoľnému opusteniu“ jednotky bez povolenia nadriadeného a pre závažnejší trestný čin dezercie z bojiska.

Počet prípadov každým rokom vojny strmo rastie: takmer dve tretiny z celkového počtu pochádzajú z tohto roka. S mnohými desiatkami tisíc zabitých alebo zranených vojakov ide o úbytok síl, ktorý si Ukrajina nemôže dovoliť.

Teraz niektoré jednotky dopĺňajú svoje rady tým, že prijímajú vojakov predtým vyhlásených za utečencov, ktorí svojvoľne opustili svoje jednotky.

Jednou z nich je elitná 47. brigáda, ktorá minulý mesiac na sociálnych sieťach zverejnila výzvu k vojakom, ktorí utiekli z bojiska, aby sa k nej pridali.

„Naším cieľom je dať každému vojakovi príležitosť vrátiť sa a uplatniť svoj potenciál,“ uviedla v príspevku. Počas prvých dvoch dní brigáda dostala viac ako stovku žiadostí.

„Bolo to hotové tsunami žiadostí. Prišlo ich toľko, že ich stále nie sme schopní spracovať, kým prídu nové,“ povedal o dva týždne neskôr Vjačeslav Smirnov, ktorý má u 47. brigády na starosti nábor nových vojakov.

Dve vojenské jednotky oznámili, že prijímajú iba vojakov po „svojvoľnom vzdialení sa“ skôr ako tých, ktorí dezertovali z boja. Prvá kategória je v ukrajinskej armáde považovaná za menej závažný delikt. Ukrajina nedávno prijala zákon zmierňujúci postih vojakov, ktorí sa vzdialili od svojej jednotky prvýkrát, a dovoľujúci im vrátiť sa.

Zástupca náčelníka ukrajinskej vojenskej polície, plukovník Oleksandr Hrynčuk, novinárom v utorok povedal, že za posledný mesiac sa vrátilo do služby 6 000 vojakov, z toho tri tisícky počas 72 hodín od podpísania prijatého zákona.

Dôstojník Mychajlo Perec z 54. ukrajinskej brigády uviedol, že jeho prápor už prijal viac ako tri desiatky vojakov, ktorí utiekli od iných jednotiek: „Dôvody (pre útek) bývajú rôzne: Pre niektorých bol prechod priamo z civilu príliš tvrdý, iní slúžili rok či dva ako vycvičení letci, ale potom ich poslali do prvej línie, pretože chýbala pechota.“

Perec tiež povedal, že medzi žiadateľmi o prijatie do jednotky boli aj vojaci, ktorí utiekli po tom, ako podľahli vyčerpaniu, pretože bojovali už sedem aj osem rokov; ešte pred ruskou inváziou vo februári 2022 bojovala ukrajinská armáda na východe krajiny so separatistami podporovanými Ruskom.

Americký analytik Gil Barndollar usúdil, že nárast „svojvoľných vzdialení sa“ s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo vyčerpanie.

Príslušníci ukrajinských síl sa už skôr sťažovali, že zabitých a zranených vojakov nemá kto nahradiť, čo neúnosne zaťažuje zvyšných vojakov a vyčerpáva ich fyzicky aj psychicky.

Barndollar tiež zdôraznil ako ďalšiu záťaž priemerný vek ukrajinských vojakov: „Armáda štyridsiatnikov, často v zlom zdravotnom stave, sa za rovnakých podmienok vyčerpá skôr a bude sa skôr potýkať s problémami s morálkou ako primerane zdatná armáda vojakov vo veku 20 až 25 rokov.“