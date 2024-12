Ropa cez Družbu do Česka stále netečie. Dodávky prebiehajú normálne, tvrdí Rusko

Doteraz ropa tiekla do Česka z dvoch hlavných zdrojov. Jedným z nich je ropovod Družba, ktorým prúdi ropa z Ruska. Jeho podiel na dodávkach vlani predstavoval 58 percent. Ďalšia časť ropy priteká z nemeckého ropovodu IKL, ktorý nadväzuje na taliansky ropovod TAL.

Dodávky ropy ropovodom Družba cez ruské územie prebiehajú normálne, informovalo však v stredu popoludní tlačové oddelenie spoločnosti Transnefť, ktorá je ruským monopolným prevádzkovateľom ropovodov. Uviedlo to v reakcii na informáciu Novinek, že do Česka prestala tiecť Družbou ropa.

Obmedzenie dodávok z ropovodu Družba tak trvá už druhým dňom. Podľa úradov však nehrozí nedostatok ropy na trhu. Vláda v stredu rozhodla, že štát v prípade dlhodobejšieho obmedzenia dodávok požičia rafinérskej spoločnosti Orlen Unipetrol 330 000 ton ropy z núdzových zásob, čo vystačí na viac ako mesiac prevádzky rafinérií. Pôžička má zabezpečiť dostatok ropy na domácom trhu. Orlen Unipetrol by podľa Kaidla začal pôžičku čerpať v priebehu budúceho týždňa. Dovtedy firme postačia jej zásoby.

Dôvody zastavenia dodávok zatiaľ nie sú podľa úradov jasné. Minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) v stredu pripomenul, že Česko už má s podobnou situáciou skúsenosti, keď v roku 2019 boli zastavené dodávky cez ropovod Družba kvôli kontaminácii ropy. Ropa vtedy netekla z Družby dva mesiace.

Štát do budúcnosti počíta s navýšením dodávok z ropovodu TAL. Mero vlani spustilo práce na jeho rozšírení. Projekt za približne 1,6 miliardy korún má od budúceho roka zabezpečiť zvýšenie kapacity pre Česko o štyri milióny ton ropy ročne, do krajiny tak bude možné ropovodom dodať až osem miliónov ton za rok. Česko by sa teda mohlo podľa súčasných plánov štátu úplne odstrihnúť od ruskej ropy. Fyzické práce by mali byť hotové do konca tohto roka. Nasledovať by mali ešte testy a dokončovacie práce, plné dodávky z rozšíreného ropovodu Mero očakáva do polovice budúceho roka.

Ropovod TAL sa začína v Terste, kam sa ropa dováža z viacerých krajín a kontinentov. Najväčší podiel tvoria dodávky z oblastí okolo Kaspického a Čierneho mora, USA a Afriky.