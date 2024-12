Vrúcne úsmevy s Blanárom. Európski lídri však nenechali na Lavrovovi nitku suchú: Vojnový zločinec, klamár šíriaci ruské rozprávky

Ukrajinský veľvyslanec: Tisíc dní bojujeme o právo na existenciu Video Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran hovorí o veľkej ruskej invázii, ktorá trvá už tisíc dní. Šéf Kremľa Vladimir Putin ju spustil 24. februára 2022. Zdroj: TV Pravda

Ruský rezort zahraničia na sieti X priniesol záber z rokovania Blanára a Lavrova. Obaja ministri sa na stretnutí, ktoré sa konalo na okraj mítingu OBSE, vrúcne na seba usmievajú.

„Ukrajina krváca, bojuje o prežitie,“ uviedol ukrajinský minister zahraničia, ktorý prehovoril hneď na úvod dvojdňového rokovania. „Rusko nie je partnerom, je najväčšou hrozbou pre našu spoločnú bezpečnosť. Účasť Ruska v OBSE je hrozbou pre spoluprácu v Európe, dodal s tým, že "keď Rusi hovoria, že chcú mier, klamú“.

Sybiha v deň 30. výročia Budapeštianskeho memoranda zároveň odsúdil zlyhanie tejto dohody pri ochrane suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny a vyzval svetové spoločenstvo, aby prijalo rozhodné opatrenia proti ruskej agresii.

Po ukrajinskom ministrovi prehovoril zástupca Turecka, nasledoval prejav Sergeja Lavrova, v ktorom obviňoval naopak EÚ, NATO a USA, že podkopávajú svetovú bezpečnosť. Sťažoval sa tiež na to, že Malta zrušila víza hovorkyne ruskej diplomacie Mariji Zacharovovej. Ide o vôbec prvú Lavrovovu cestu do členskej krajiny EÚ od chvíle, keď Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu.

Lavrov podľa ruskej agentúry RIA Novosti vyjadril presvedčenie, že Západ stojí za „reinkarnáciou studenej vojny, len teraz s oveľa väčším rizikom prechodu do horúcej vojny“. V OBSE podľa jeho slov „nie je miesto ani pre spoluprácu, ani pre bezpečnosť“.

„Zdá sa, že v súčasných podmienkach hlbokých zmien v rovnováhe svetových síl by sa OBSE mohla stať jedným z bodov, kde sa stretávajú záujmy všetkých členov európskeho priestoru. Nikomu v tejto miestnosti by však nenapadlo, že ju na tento účel využije,“ uviedol Lavrov a členské štáty NATO a Európskej únie obvinil, že svojimi krokmi organizáciu vytlačili okraj politických procesov.

Lavrov ani ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha sa po príchode na miesto diania nevyjadrili. Počas úvodného plenárneho zasadnutia Lavrov sedel medzi zástupcami San Marína a Rumunska, Sybiha sedel na tej istej strane stola asi o tucet miest ďalej, uviedla AFP.

Slovensko na ministerskom stretnutí na Malte zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár, ktorý bude mať viacero bilaterálnych stretnutí s ministrami zahraničných vecí účastníckych štátov, vrátane Ruska.

Lipavský opustil sálu: Nebudem počúvať ruské rozprávky a nezmysly

Šéf českej diplomacie Jan Lipavský počas prejavu Lavrova spoločne so zástupcom Ukrajiny, Poľska a pobaltských krajín opustil sálu.

Princípy Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sú podľa českého ministra zahraničia Jána Lipavského podkopávané a narúšané ruskou agresívnou vojnou proti Ukrajine a proti celej európskej bezpečnosti. Lipavský to povedal českým novinárom pred začiatkom dnešného zasadnutia OBSE na Malte. Schôdze sa zúčastňuje ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ale aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. EÚ zastupuje šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová.

„OBSE stavia svoju existenciu na Helsinskom procese, ktorý na konci 70. rokov vytýčil niekoľko základných princípov, ktoré vo vtedajšom blokovom delení sveta medzi Západom a Východom boli veľmi dôležité,“ uviedol Lipavský. „Tieto princípy sú dnes podkopávané a narúšané ruskou agresívnou vojnou proti Ukrajine a celej európskej bezpečnosti,“ dodal. Ako doplnil, v prejave Česka na dnešnom rokovaní zaznie, že „je potrebné dodržiavať princípy ako ten, že sa hranice nemajú meniť silou, alebo že majú prebiehať slobodné voľby“.

Každý z účastníkov zasadnutia, teda aj ruský minister, by mal vystúpiť so svojím prejavom. Lipavský už skôr uviedol, že od Lavrova očakáva spŕšku nezmyslov a obviňovania a že v sále počas tejto reči nebude prítomný. „Myslím, že tam posadíme niekoho, kto bude monitorovať dezinformácie, vlani to celkom dobre zafungovalo,“ vyhlásil Lipavský. „Určite nebudem jediný minister krajín EÚ a NATO, ktorý nebude v ten moment počúvať ruské rozprávky,“ povedal dnes novinárom šéf českej diplomacie.

Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský o česko-slovenských vzťahoch.

Lipavský opustil kvôli Lavrovovi sálu už pred rokom na rokovaní OBSE v Severnej Macedónsku. Ruský diplomat vtedy obvinil Západ, že vedie hybridnú vojnu proti Rusku a EÚ označil za „agresívny geopolitický projekt“.

Český minister zahraničia sa už v stredu večer na Malte zúčastnil na neformálnej večeri s ďalšími ministrami, ktorí podporujú Ukrajinu. Pozvaných bolo 55 členov OBSE, teda všetci okrem Ruska a Bieloruska. Prítomní boli podľa informácií ČTK všetci okrem stredoázijských krajín. Maďarsko sa večere tiež zúčastnilo, avšak nebol tam priamo minister zahraničia Péter Szijjártó.

„Včerajšia večera sa venovala tomu, ako podporiť Ukrajinu. Veľkým úspechom českej diplomacie je, že český diplomat Petr Mareš bude zvláštnym predstaviteľom OBSE pre Ukrajinu, to sa nám podarilo v minulých týždňoch vyjednať, presadiť a máme to schválené,“ uviedol Lipavský.

Sikorski: Lavrov prišiel klamať

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski odmieta sedieť pri stole so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Povedal to po príchode na zasadnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte, kde Lavrov podľa Sikorského prišiel „klamať“, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Výročnému 31. zasadnutiu Ministerskej rady OBSE predsedá maltský vicepremiér a minister zahraničných vecí Ian Borg v pozícii úradujúceho predsedu organizácie. Rokovania začal výzvou, aby sa sa Rusko stiahlo z Ukrajiny.

O čom to Rusko rozpráva? Takto v Bezpečnostnej rade OSN zadivil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. A ruskému veľvyslancovi pri Organizácii Spojených národov Vasilijovi Nebenzjovi dal politicko-historickú lekciu.

„Nedávna eskalácia a útoky sa musia okamžite zastaviť, aby sa pripravila pôda pre diplomatický proces, ktorý povedie ku komplexnému spravodlivému a trvalému mieru,“ povedal Borg.

Ruský minister „Lavrov sem prišiel klamať o (ruskej) invázii a o tom, čo Rusko robí na Ukrajine. A ja tieto lži nebudem počúvať,“ povedal Sikorski novinárom. Podľa agentúr ide o prvú cestu Lavrova do členskej krajiny Európskej únie, odkedy ruské sily na pokyn šéfa Kremľa Vladimira Putina vo februári 2022 napadli Ukrajinu.

Malta je najmenším členským štátom Európskej únie, má iba pol milióna obyvateľov. Zasadnutie OBSE sa koná v obrovskom stane vedľa futbalového štadióna, ktorý sa nachádza uprostred ostrova.

OBSE, ktorá sídli vo Viedni, vznikla v roku 1975 v čase vrcholiacej studenej vojny, aby podporovala dialóg medzi Západom a Východom. Teraz má 57 členských štátov vrátane Ruska. Cieľom organizácie je posilnenie európskej bezpečnosti, upevnenie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. Organizácia teraz prechádza hlbokou krízou spôsobenou porušovaním jej základných princípov Ruskom práve v súvislosti s jeho agresiou proti Ukrajine.

Organizácia prechádza hlbokou krízou spôsobenou porušovaním jej základných princípov Ruskom v súvislosti s jeho agresiou proti Ukrajine a obštrukciami rozhodovacích procesov organizácie zo strany Ruska. Napríklad sa doteraz ani po troch rokoch nepodarilo schváliť rozpočet organizácie. Na ministeriáde vo Vallette by sa malo rozhodnúť o obsadení funkcií generálneho tajomníka a vedúcich všetkých troch autonómnych inštitúcií OBSE a o nadchádzajúcich predsedníctvach OBSE pre rok 2026 (kandidatúru zvažuje Švajčiarsko, ale údajne aj Cyprus a Maďarsko) a ideálne aj pre rok 2027 (kandidátom je Nórsko). Predsedníckou krajinou na rok 2025 bolo už skôr zvolené Fínsko. Teraz je predsedníckou krajinou Malta.

EÚ na Lavrova uvalila sankcie za jeho úlohu vo vojne na Ukrajine, nezakázala mu však cestovať po území bloku v snahe ponechať otvorený komunikačný kanál s najvyššie postaveným ruským diplomatom. Lavrov podľa ruského ministerstva naposledy navštívil členskú krajinu EÚ v decembri 2021. Vtedy sa zúčastnil na zasadnutí OBSE v švédskom Štokholme, doplnil server Politico.