Milosť Trumpovým odporcom? V Bielom dome sa diskutuje o jej preventívnom udelení

Blízki poradcovia prezidenta USA Joea Bidena údajne diskutujú o tom, či by bolo možné preventívne udeliť milosť tým súčasným i bývalým verejným činiteľom, ktorí by mohli byť terčom útokov nastupujúcej administratívy republikána Donalda Trumpa. Predstavitelia Bieleho domu zvažujú aj to, aký signál by takéto milosti vyslali smerom k verejnosti.