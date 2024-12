Kadyrov hodil rukavicu Putinovým generálom. Dopadne ako Prigožin?

Kadyrov premenil Cybertruck na zbraň. Tvrdil, že ho má od Muska, ten to odmietol. Tento týždeň Kadyrov priznal, že o dare od miliardára len žartoval Video

Ramzan Kadyrov, vládca silne moslimskej republiky na ruskom severnom Kaukaze, ostro kritizoval kľúčových generálov mocenskej vertikály Vladimira Putina. Kremeľ jeho útok na ministra vnútra Vladimira Kolokoľceva a šéfa Vyšetrovacieho výboru (SK) Alexandra Bastrykina odmietol komentovať.

Obaja napadnutí generáli, považovaní za piliere silového bloku ruskej vlády, vykonávajú svoje funkcie vyše dvanásť rokov. Prezident Putin im opakovane verejne prejavil plnú dôveru. Len nedávno šéf Kremľa podpísal prezidentský dekrét, ktorý 71-ročnému Bastrykinovi udeľuje výnimku, aby po dovŕšení zákonom stanoveného vekového limitu nemusel odísť do výslužby z čela SK, kde pôsobí od jeho založenia.

"Ľudia, ktorí sedia hore, ako Bastrykin a Kolokoľcev, nesedia na správnych miestach,“ citovala Kadyrova oficiálne čečenská tlačová kancelária Groznyj-inform.

Kadyrovovi sa nepáči sprísnenie politiky voči migrantom, ku ktorému Rusko pristúpilo po marcovom teroristickom útoku v kultúrno-zábavnom komplexe Crocus na predmestí Moskvy. Do objektu vtedy vtrhla skupina ozbrojených Tadžikov, ktorí spustili paľbu do návštevníkov. K útoku, ktorý si vyžiadal 144 obetí, sa prihlásila stredoázijská odnož teroristickej organizávie Islamský štát.

V dôsledku protiimigačných opatrení, prijatých po masakre v Crocuse, odišli z Ruska podľa oficiálnych údajov asi 2 milióny ľudí z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, predovšetkým z Tažikistanu, Uzbekistanu a Kirgizska, moslimských stredoázijských republík.

„Kolokoľcev vydal rozkaz: teraz prišelcov zadržiavajú, bijú, vyháňajú, vyhosťujú, stavajú mimo zákon – našich bratov, ktorých potrebujeme. Naši bratia potom hovoria, že sa s nami nikto nechce priateliť, komunikovať s nami. Prečo sme stratili Ukrajinu, Gruzínsko? Prečo sú vzťahy s inými štátmi napäté? Preto, že na zodpovedných miestach nie sú správni ľudia. Nevedia, čo sa v štáte deje. Necestujú do regiónov a nekomunikujú s ľuďmi. Robia nezákonnosti, sedia na svojich stoličkách, nepozerajú sa na to, čo sa deje za oknom,“ povedal Kadyrov podľa Groznyj-informu. „Všemohúci ich určite potrestá,“ dodal na adresu Kolokoľceva a Bastrykina.

Podobne zlostný útok na Putinových generálov si doposiaľ dovolil len zakladateľ žoldnierskej armády vagnerovcov Jevgenij Prigožin. Jeho terčom bol vtedajší miniter obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. Na virálnom videu vlani v máji nad hromadou tiel svojich bojovníkov, ktorí padli v bojoch na Ukrajinem, zúrivo kričal: „Šojgu! Gerasimov! Kde je munícia?“

O mesiac neskôr Prigožin rozpútal ozbrojenú vzburu, keď jeho žoldnieri tiahli smerom na Moskvu, kde chceli zosadiť Šojguho a Gerasimova. Rovné dva mesiace na to, bol Prigožin mŕtvy. Pri lete z Moskvy do Petrohradu za záhadných okolností zahynul v troskách lietadla. Viacerí experi na Rusko sú presvedčení, že išlo o Putinovu pomstu.

A ako reaguje na Kadyrovovu bezočivosť Kremeľ? Putinov hovorca Dmitrij Peskov sa priamej odpovedi vyhol. „Tu by som sa zdržal akýchkoľvek komentárov. Ak niekto zváži, že je potrebné zhodnotiť to, tak to zhodnotí,“ citovala hovorcu Kremľa agentúra TASS.

Hoci po Prigožinovi sa aj Kadyrov pustil do Putinových generálov, ich prípady nie sú rovnaké, upozorňujú viacerí pozorovatelia. Vyjadrenia Kadyrova síce podľa nich prekračujú všetky medze, Kremeľ však musí postupovať opatrne.

„Prigožin si dovolil viac, ale je tu veľký rozdiel: nemal vlastné územie so superproblematickou minulosťou a mimoriadne nejasnou budúcnosťou, na ktorej by bol kráľom a bohom. Preto ho mohli aj odkráglovať, keď prekročil červené línie, " napísal na Telegrame publicista Jevgenij Jeršov. "V prípade Ramzana je riziko ostrých odvetných krokov príliš vysoké, najmä v ére Z (Z je symbol Putinovej vojny proti Ukrajine – pozn. red.)“

Jeršov touto poznámkou upozorňuje na špecifickú situáciu Čečenska. Proti tamojším seperatistom viedol Putin na prelome tisícročí krvavú vojnu. Malá severokaukazská republika po nej zostala v troskách. Kremeľ po utíchnutí bojov namiesto biču vsadil na cukor. Kadyrov a jeho klan dostáva zo štátneho rozpočtu obrovské dotácie, mnohonásobne vyššie, ako iné zaostalé regióny Ruska. Miestny vládca navyše dostal voľnú ruku pri potláčaní svojich odporcov. Putin na výmenu od Kadyrova očakáva, že zostane garantom stability v tomto výbušnom regióne a naďalej bude poskytovať početné jednotky do vojny proti Ukrajine.

Kadyrov, ktorý má už dávnejšie napäté vzťahy s Kolokoľcevom a Bastrykinom, si tentokrát našiel zámienku na slovný útok v prípade 14-ročného Čečenca. Moslim Murdiev a jeho kaukazskí a stredoázijskí druhovia sú trestne stíhaní za fyzické útoky na Moskovčanov. Gang výrastkov tieto pouličné bitky snímal na mobil. Tieto videozáznamy ich podľa SK usvedčujú z výtržníctva. Proces s tínejdžermi sa má začať 18. decembra. Kadyrov ale tvrdí, že mladý Čečenec je nevinný a chlapcov idú súdiť len preto, že sú z etnickej menšiny.

Čečenský vládca sebavedome tvrdí, že potom, čo sa Murdieva zastal, ho súd bude musieť oslobodiť. „Nezavrú ho, nič s ním neurobia. S každým som sa osobne rozprával. Čoskoro ho prepustia,“ cituje ho Groznyj-inform.

„Zvrchovanosť práva? Nie, o tom sme nepočuli. Nátlak na vyšetrovateľov a súd? My môžeme,“ ironicky glosoval vojnový korešpondent Alexandr Koc Kadyrovovo tvrdenie, že mladému výtržníkovi vybavil beztrestnosť.

Bastrykina sa zastali aj regionálni poslanci v Krasnodare, ktorí Kadyrova vyzvali, aby sa šéfovi SK verejne ospravedlnil.

Zareagoval aj Vyšetrovací výbor, ktorý na svojom telegramovom účte uviedol, že dôkazy voči hrubému násilníkovi sú nespochybniteľné, čo dokumentoval zverejnením videí jeho výčinov.

Prípadu, ktorý ukazuje rozpory medzi rôznami frakciami ruských elít, sa vo svojej pravidelnej analýze venuje aj americký Inšitút pre štúdium vojny ISW.

„Kadyrov sa naďalej verejne stavia do pozície obhajcu migrantov a etnických menšín Ruska v opozícii voči iným vysokým ruským bezpečnostným predstaviteľom,“ píše ISW.

„Šéf Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov sa naďalej verejne stavia do pozície obhajcu migrantov a ruských etnických menšín v opozícii voči iným vysokým ruským bezpečnostným predstaviteľom,“ píše ISW a dodáva: „Verejné nezhody medzi vysokými ruskými predstaviteľmi týkajúce sa zaobchádzania s migrantmi a etnickými a náboženskými menšinami v ruskej spoločnosti naznačujú, že medzi niektorými predstaviteľmi Kremľa môže narastať odpor voči Putinovmu dlhodobému úsiliu vykresliť Rusko ako inkluzívny a harmonický multikultúrny ruský štát a podporovať občiansky nacionalizmus namiesto etnicko-náboženského nacionalizmu.“

Kam môže toto vzrastajúce napätie medzi čečenským vládcom a šéfmi rezortu vnútra i vyšetrovateľov dospieť?

„Sme svedkami dozrievania vajca, z ktorého sa môže vyliahnuť čierna labuť?“ pýta sa na Telegrame politológ Stanislav Belkovskij. Pojmom čierna labuť analytici označujú nepredvídateľnú udalosť, ktorá spôsobí absolútny zvrat situácie.

„Predstavitelia federálnych bezpečnostných zložiek dlhodobo a dôsledne nemajú Kadyrova v obľube. A nebyť blokačných rozhodnutí Putina, už dávno by niektoré smutné prípady dotiahli do logického konca,“ dodal Belkovskij a konkrétne spomenul vraždu opozičného lídra Borisa Nemcova, ktorú spáchali príslušníci Kadyrevových ozbrojených jednotiek, pričom mnohé naznačuje, že priamo na jeho rozkaz.