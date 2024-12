Georgescu nazval zrušenie volieb pučom, jeho kampaň bude vyšetrovať rumunská prokuratúra. USA vyzývajú na 'pokojný demokratický proces'

Spojené štáty v piatok vyzvali všetky politické strany v Rumunsku, aby sa „zapojili do pokojného demokratického procesu“. Reagovali tak na rozhodnutie tamojšieho ústavného súdu anulovať výsledky prvého kola prezidentských volieb po tom, čo z odtajnených dokumentov spravodajských služieb vyplynulo, že Rusko viedlo na internete koordinovanú kampaň na podporu krajne pravicového kandidáta Calina Georgesca. Uviedla to agentúra AFP.

„Vyzývame všetky politické strany, aby zachovali ústavný poriadok Rumunska a zapojili sa bez hrozieb násilia a zastrašovania do pokojného demokratického procesu, ktorý bude reflektovať demokratickú vôľu rumunského ľudu,“ vyhlásil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.

Rumunský ústavný súd v piatok zrušil prezidentské voľby, ktorých prvé kolo vyhral Calin Georgescu z krajnej pravice. Druhé kolo sa malo konať v nedeľu. Informovali o tom agentúry s odvolaním sa na vyhlásenie tribunálu. Ten k tomuto rozhodnutiu dospel po tom, ako prezident Klaus Iohannis odtajnil dokumenty spravodajských služieb, podľa ktorých Rusko zasahovalo do kampane a propagovalo Georgeska, píše agentúra AP. Vláda musí rozhodnúť o dátume nového hlasovania. Prezident podľa agentúry Reuters uviedol, že zostane vo funkcii dovtedy, kým nebude zvolená nová hlava štátu.

„Proces voľby rumunského prezidenta bude úplne opakovaný, vláda stanoví nový dátum a… kalendár nevyhnutných krokov,“ uviedol súd vo vyhlásení. Podľa stanice BBC to znamená, že zopakovať sa bude musieť aj volebná kampaň. Ústavní sudcovia sa ráno zišli, hoci predchádzajúcu noc oznámili, že nové informácie ohľadom možného vonkajšieho ovplyvňovania do volieb nebudú prerokúvať až do druhého kola hlasovania, podotkla BBC.

Minulý týždeň Ústavný súd nariadil prepočítať hlasy odovzdané v prvom kole, v ktorom 24. novembra prekvapivo uspel proruský kritik NATO a Európskej únie Georgescu. Súd tak urobil po sťažnosti na hlasovanie zo strany jedného z neúspešných kandidátov. V pondelok tribunál potvrdil nečakaný výsledok prvého kola volieb a krajina sa začala pripravovať na kolo druhé, ktoré malo byť v nedeľu 8. decembra.

V stredu prezident Iohannis odtajnil spravodajské informácie, podľa ktorých Rusko viedlo rozsiahlu kampaň zahŕňajúcu tisíce účtov na sociálnych sieťach ako sú TikTok alebo Telegram, k propagácii Georgeska, napísala agentúra AP. Informácie podľa nej pochádzajú od rumunských tajných služieb a ministerstva vnútra. Moskva akékoľvek zasahovanie do rumunskej volebnej kampane poprela. Rovnako TikTok odmietol, že by Georgeskovi poskytoval zvláštne zaobchádzanie.

Georgescu v prvom kole vyhral, hoci bol outsider a deklaroval nulové výdavky na kampaň, píše AP. V nedeľu sa mal stretnúť s šéfkou stredopravého opozičného zoskupenia Zachráňte Rumunsko Elenou Lasconiovou, ktorá sa do druhého kola dostala len s veľmi tesným náskokom 3 000 hlasov pred tretím v poradí, sociálnodemokra­tickým premiérom Marcelom Cioalakom.

Funkčné obdobie súčasného prezidenta sa končí 21. decembra. Samotný Iohannis ale v piatok vyhlásil, že zostane vo funkcii, kým nebude zvolený prezident nový.

Rumunsko sa pripravuje aj na zmenu vlády, keďže v krajine sa začiatkom decembra konali parlamentné voľby, v ktorých zvíťazili vládnuci sociálni demokrati (PSD), ale zároveň sa posilnila krajná pravica. Podľa Reuters to znamená, že Iohannis teraz poverí niekoho zostavením kabinetu a ten rozhodne o kalendári nových prezidentských volieb.

Rumunská prokuratúra medzitým podľa Reuters oznámila, že po analýze odtajnených dokumentov začína vyšetrovanie Georgeskovej kampane. Európska komisia (EK) v reakcii na sporné rumunské prezidentské voľby informovala, že posilní kontrolu sociálnej siete TikTok.

Georgescu verdikt súdu označil za „puč“. „Je to v podstate formalizovaný štátny prevrat… Naša demokracia je vystavená útoku,“ uviedol krajne pravicový politik podľa agentúry AFP. Niektorí politológovia medzitým podľa Reuters vyjadrili názor, že Georgescu nebude môcť znovu kandidovať, keďže mu to neumožní súd.

Lasconiová súdne rozhodnutie skritizovala ako nelegálne a nemorálne. „Či sa nám to páči alebo nie, z právneho a legitímneho hľadiska deväť miliónov rumunských občanov, ako v krajine, tak v diaspore, vyjadrilo preferenciu určitého kandidáta. Nemôžeme ignorovať ich vôľu,“ uviedla politička podľa BBC.

Ciolacu verdikt privítal a označil ho ako „jediné správne riešenie po odtajnení dokumentov… ktoré ukazujú, že výsledok hlasovania Rumunov bol očividne skreslený v dôsledku ruskej intervencie“.