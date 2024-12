ONLINE: Kyjev a Moskva hovoria o státisícoch mŕtvych a zranených. Bundestag debatoval o raketách Taurus pre Ukrajinu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 018 dní

8:07 Nemecko sa nenechá zastrašovať ruskou vládou, vyhlásilo v piatok nemecké ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na výroky šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova.

„Ide o typické zastrašovanie zo strany ruskej vlády,“ uviedol hovorca nemeckého ministerstva v Berlíne. „Zastrašovať sa nenecháme.“

Ministerstvo zároveň vyzvalo Rusko aby „okamžite stiahlo svoje vojská“ z Ukrajiny a „ukončilo tak súčasnú nelegálnu situáciu“.

Berlín týmto spôsobom zareagoval na výroky Lavrova, ktorý kontroverznému americkému žurnalistovi Tuckerovi Carlsonovi povedal, že Rusko je pripravené „použiť akékoľvek prostriedky“, aby zaistilo, že na Ukrajine neutrpí porážku.

8:05 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odcestuje do Paríža na sobotňajšie znovuotvorenie katedrály Notre-Dame. Návštevu Francúzska by mohol využiť aj na rokovania s novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý sa tiež zúčastní na ceremoniáli, uviedli dva diplomatické zdroje pre Reuters.

7:25 Vojna na Ukrajine si vyžiadala státisíce mŕtvych a zranených vojakov. Rusko aj Ukrajina pravidelne uvádzajú, koľko vojakov druhej strany zlikvidovali, nehovoria však o vlastných stratách. Ich čísla nie je možné nezávisle overiť.

Ruská štátna agentúra TASS vyčíslila straty Ukrajiny podľa zvodiek, ktoré pravidelne publikuje ruské ministerstvo obrany. Podľa nich celkové straty ukrajinskej armády (zabití a zranení) vo všetkých smeroch na fronte od 6. augusta do 6. decembra predstavovali približne 270,4 tisíca vojakov a 1 217 tankov. Straty Ukrajiny v Kurskej oblasti údajov ministerstva obrany dosiahli 38-tisíc ľudí a 232 tankov. Každého siedmeho príslušníka ukrajinskej armády a každý piaty ukrajinský tank stratil Kyjev v dôsledku vpádu do ruského regiónu, dodáva TASS.

Ukrajinci zrátali celkové straty ruskej armády – od začiatku invázie do 6. decembra 2024 to podľa nich je 750 610 ruských vojakov. V novembri presiahli straty ruského personálu 45 000 vojakov, uviedla ukrajinská armáda. Je to najvyššie mesačné číslo od začiatku invázie, dodáva. V priemere stratili 1 524 vojakov každý deň alebo viac ako jedného bojovníka každú minútu.

7:20 Nemecký spolkový snem – Bundestag – diskutoval o návrhu, ktorý predložila liberálna FDP, požadujúci dodanie rakiet dlhého doletu Taurus na Ukrajinu. Kancelár Olaf Scholz (SPD) je proti tejto dodávke a počas rozpravy ho jeden z kresťanskode­mokratických politikov označil za „kancelára strachu“, uviedla poľská agentúra PAP.

Šéf parlamentnej frakcie FDP Christian Duerr opäť apeloval na dodávky rakiet dlhého doletu Taurus na Ukrajinu. Zároveň varoval pred „nepriamou podporou ruského naratívu“, ktorý naznačuje, že „ktokoľvek, kto dodáva systémy zbraní s dlhým doletom, môže vyvolať jadrovú vojnu v Európe“. „Toto je naratív Vladimíra Putina,“ povedal Duerr v Bundestagu. Politik vyzval Scholza, aby po jeho vyhlásení týkajúceho sa podpory Ukrajiny prišli aj opatrenia. „A to by zabezpečilo mier v Európe,“ povedal Duerr, ktorého citoval portál RND.

Opozičná CDU/CSU varovala kancelára Scholza pred „šírením paniky v diskusii o dodávkach zbraní Ukrajine“. Politik CSU Thomas Erndl povedal, že „Olaf Scholz nie je kancelárom mieru. Je kancelárom strachu. A v konečnom dôsledku aj hrozbou pre bezpečnosť Nemecka.“

Poslanecký klub SPD kancelára podporil. Ralf Stegner z SPD vysvetlil, že je proti dodávkam rakiet dlhého doletu na Ukrajinu, pretože „nechce, aby vojna eskalovala“.

Pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD) zasa využila diskusiu na kritiku svojej politiky voči Ukrajine. „Dve bývalé sovietske republiky sú vo vzájomnom konflikte kvôli územným nárokom. Toto nie je naša vojna,“ povedal poslanec AfD Stefan Keuter.

Nemecký kancelár Olaf Scholz verí, že sa podarí vyvinúť spoločnú stratégiu so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom pre dosiahnutie mieru na Ukrajine. Šéf nemeckej vlády to podľa agentúry DPA povedal médiám zo skupiny Funke.

„Som presvedčený, že môžeme vypracovať spoločnú stratégiu pre Ukrajinu. Mojou hlavnou zásadou zostáva, že o ničom sa nedá rozhodnúť bez toho, aby sa k tomu vyjadril ukrajinský ľud,“ povedal Scholz. Dodal, že s budúcim americkým prezidentom hovoril „podrobne“ a že jeho tím si priamo vymieňa názory s Trumpovými bezpečnostnými poradcami.

Ukrajina sa stáva hlavnou témou predčasných volieb v Nemecku. Tie sa budú konať vo februári po tom, ako sa minulý mesiac rozpadla Scholzova vládna koalícia troch strán. Líder konzervatívnej opozície Friedrich Merz, ktorý má šancu Scholze zosadiť, vyhlásil, že Nemecko by malo Ukrajine dodať riadené strely Taurus. Scholz sa proti takémuto kroku postavil s tým, že by mohol viesť k eskalácii vojny, ktorú táto krajina vedie s Ruskom.

Scholz v pondelok na návšteve Kyjeva oznámil novú nemeckú pomoc Ukrajine. Je to podľa neho odkaz ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že Nemecko bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako bude potrebné.