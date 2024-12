Macron pozval Pellegriniho na otvorenie katedrály Notre Dame, ale slovenský prezident do Paríža nepriletí. Prečo?

Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková na otázku Pravdy, či Pellegrini dostal pozvánku od šéfa Elyzejského paláca Emmanuela Macrona, odpovedala, že áno. Pellegrini sa však rozhodol do Paríža necestovať. Jeho hovorkyňa to zdôvodnila aktuálne nabitým programom zahraničných ciest.

Obnovený Notre-Dame, pozrite si ho s prezidentom Macronom Video Zdroj: Elyzejský palác, živé vysielanie z návštevy prezidenta Emmanuela Macrona v obnovenej katedrále

Pellegrini bol v pondelok 2. decembra na jednodňovej návšteve Holandska, kde ho prijal panovník Viliam-Alexander. O dva dni neskôr, čiže v stredu 4. decembra, Pellegrini priletel na jeden deň do Lotyšska. Rokoval s prezidentom Edgarsom Rinkēvičsom a navštívil slovenských vojakov, ktorí v tejto pobaltskej krajine pôsobia od roku 2018 v mnohoná­rodnej brigáde NATO. Hovorkyňa poukázala aj na to, že prezident už túto nedeľu 8. decembra odletí na nástupnú návštevu do Vatikánu. V pondelok 9. decembra má naplánovanú audienciu u pápeža Františka.

Účasť na otvorení Notre Dame môže byť príležitosť neformálne sa porozprávať s významnými lídrami. Najväčšiu pozornosť bude dnes večer priťahovať na seba nepochybne víťaz amerických prezidentských volieb Donald Trump, ktorý sa v januári 2025 nasťahuje do Bieleho domu. Spomedzi panovníkov prídu nielen monarchovia z Európy, ale aj z Maroka a Jordánska. Čo sa týka Británie, tú bude zastupovať korunný princ William. Svoju účasť v Paríži potvrdila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Na zozname zúčastnených hláv štátov sú napríklad prezidenti Poľska, Chorvátska, Bulharska, Talianska, Nemecka, Litvy, Estónska, Fínska.

Zrejme najvýraznejšiu účasť bude mať srbská delegácia: priletí totiž nielen prezident, ale aj predseda vlády. V tejto súvislosti stojí za zmienku, že vzťahy medzi Parížom a Belehradom nedávno dostali silný impulz. V auguste tohto roku Macron na návšteve Srbska podpísal dohodu o predaji dvanástich francúzskych stíhačiek Rafale v celkovej hodnote 2,7 miliardy eur.

Mimochodom, nie je to prvý raz, čo Pellegrini nevyužil možnosť cestovať do zahraničia na významné podujatie. Stalo sa to v období, keď od marca 2018 do marca 2020 vykonával funkciu predsedu vlády. Podľa diplomatických zdrojov Pravdy mal v tej dobe ponuku, aby vystúpil ako jeden z hlavných rečníkov na prestížnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Ide o jednu z najvýznamnejších každoročných medzinárodných akcií v európskom priestore. Prehovoriť z pódia s vlastným prejavom máva v Mníchove máloktorý štátnik. Pellegrini však na konferenciu do tohto bavorského mesta nakoniec nešiel.