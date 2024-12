Asadovi nemá kto pomôcť, jeho rodina utiekla do Ruska. Armáda ustupuje, povstalci sú pár kilometrov od Damasku

Sýrsky opozičný bojovník strieľa z kalašnikova AK-47 do vzduchu počas bojov v meste Hamá, na severozápade Sýrie 6. decembra 2024. Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Sily režimu prezidenta Bašára Asada, pre ktorého je Rusko najdôležitejším vojenským spojencom, v nedeľu podľa pozorovateľov stratili kontrolu nad mestom Aleppo.

Sýrsky opozičný bojovník strieľa z kalašnikova AK-47 do vzduchu počas bojov v meste Hamá, na severozápade Sýrie 6. decembra 2024. Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Sily režimu prezidenta Bašára Asada, pre ktorého je Rusko najdôležitejším vojenským spojencom, v nedeľu podľa pozorovateľov stratili kontrolu nad mestom Aleppo.

„Režimové sily sa stiahli z lokalít desať kilometrov juhozápadne od Damasku, ktoré sú teraz pod kontrolou miestnych bojovníkov,“ uviedla SOHR, ktorá je o dianí v Sýrii zvyčajne dobre informovaná.

„Naše sily pôsobiace v Dará a Suvajde sa presúvajú, preskupujú a vytvárajú bezpečnostný perimeter po tom, čo teroristické živly zaútočili na izolované kontrolné stanovištia,“ citovala AFP už predtým sýrsku armádu. Severná hranica týchto provincií sa nachádza len niekoľko desiatok kilometrov južne od Damasku.

Podľa SOHR sú obe provincie už prakticky celé pod kontrolou miestnych opozičných síl, ku ktorým patria aj milície menšinových drúzov. V Suvajde podľa agentúry Reuters milície ovládli väčšinu armádnych stanovíšť pozdĺž hranice s Jordánskom. Viacerí vládni vojaci vraj dezertovali.

Povstalci sa navyše zmocnili mesta Kunajtra na Golanských výšinách blízko hraníc s Izraelom. Podľa agentúry AFP sa jednotky režimu sťahujú z celej rovnomennej provincie. Izrael zatiaľ informoval o tom, že na ním okupovanú časť Golan pošle ďalších vojakov. Jordánsko vyzvalo svojich občanov, aby Sýriu čo najskôr opustili.

Zo severozápadu dvadsaťštyrimi­liónovej krajiny sa zase k Damasku približujú povstalci pod vedením islamistov, ktorí s vládnymi silami zvádzajú boje o kľúčové mesto Homs v centrálnej časti západnej Sýrie. Podľa agentúry DPA sa im tam však zatiaľ nepodarilo postúpiť, zrejme aj preto, že vládne sily boli výrazne posilnené. Rebeli navyše možno nemajú dostatok bojovníkov či vojenského materiálu. Agentúra AFP uviedla, že pri útokoch vládnych a spojeneckých ruských síl pri Homse zomrelo sedem civilistov.

Po niekoľkých rokoch prakticky zamrznutého sýrskeho konfliktu začali minulú stredu povstalci pod vedením islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) úspešnú ofenzívu proti režimu prezidenta Bašára Asada. Dobyli druhé najväčšie mesto Halab (Aleppo) na severozápade krajiny a krátko nato aj ďalšie veľké mesto Hamá.

O rýchlom postupe rebelov svedčí aj to, že podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) zo Sýrie minulý týždeň utiekla Asadova žena s tromi deťmi. Pozorovatelia usudzujú, že podpora Asadových spojencov – Ruska, Iránu a libanonského Hizballáhu – tentoraz nie je taká veľká ako predtým, pretože sily všetkých sú viazané inými konfliktmi. Zdroj blízky Hizballáhu však uviedol, že hnutie do Sýrie vyslalo 2 000 bojovníkov.

Podľa piatkových údajov SOHR v bojoch zomrelo 826 ľudí, z ktorých 111 boli civilisti. OSN uviedla, že v dôsledku bojov opustilo svoje domovy najmenej 370 000 ľudí, z toho 100 000 viac ako raz.