VIDEO: Riskantná operácia: Ukrajinci odpálili panelák plný ruských vojakov

Ukrajinci odpálili panelák plný ruských vojakov Video

Pod rúškom tmy príslušníci elitnej ukrajinskej jednotky prichádzajú k paneláku v centre mesta. Kým jeden z vojakov akciu kryje paľbou z ťažkého guľometu, ďalší dvaja špeciáli hádžu výbušniny k budove a potom naskočia späť do vozidla, píšu novinky.cz. „Poďme!“ kričí jeden z Ukrajincov a vozidlo sa rozbieha. Na nasledujúcich leteckých záberoch je vidieť, ako budova vyletela do vzduchu.

Čítajte viac Jadrová vojna? Ruský expert vysvetľuje, aké sú skutočné Putinove červené čiary

Zdá sa však, že ani úspech tejto riskantnej akcie neodvrátil ďalší ústup ukrajinských síl.

Čítajte viac Zalužnyj: Tretia svetová vojna sa začala

„Zrovnať mesto so zemou za účelom jeho záchrany je na prvý pohľad absurdná taktika. Ale alternatívou pre ukrajinské brigády v tomto sektore je odovzdať to, čo zostalo z Torecka, Rusom a stiahnuť sa do najbližšej obce. Takmer určite by potom prišli boje a totálna skaza,“ píše magazín Forbes.

Udržia sa Ukrajinci v Kurskej oblasti? Odrážajú mohutné ruské útoky Video

„Nebolo to po prvý raz, čo ukrajinské sily zničili celé bloky domov v Torecku, aby ich dobyli,“ podotkol web. Zdôraznil, že Ukrajinci sa tak snažia zvrátiť pomer síl na fronte, kde Rusi aj za cenu ohromných strát neustále postupujú.