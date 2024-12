V kaplnke spovedal Ježiš, ale virtuálny. Kňaza nahradila umelá inteligencia

Za dva mesiace vyspovedal vyše tisíc návštevníkov z celého sveta. Nikdy sa neunavil, dokonale ovláda Bibliu aj teologické diela a dohovorí sa až sto jazykmi. Jedni ho chvália, iní v ňom vidia samotného diabla. Spovedníkom v katolíckej Kaplnke sv. Petra vo švajčiarskom Luzerne bol totiž "virtuálny Ježiš", umelá inteligencia (AI) s Kristovou tvárou. Hoci šlo o experiment, pre dve tretiny ľudí to znamenalo "duchovný zážitok".

„Bola som prekvapená. Je to stroj, ale dal mi rady – aj z kresťanského hľadiska. Cítila som sa uvoľnene a naozaj som odchádzala s úľavou,“ zverila sa televízii Deutsche Welle jedna z veriacich.

Nadšení neboli len kresťania, ale aj mnohí cudzinci vyznávajúci rôzne náboženstvá – či už išlo o moslimov, budhistov, alebo taoistov. Digitálny spovedník zapôsobil dokonca i na ľudí, ktorí sa označili za ateistov.

Našli sa však i neprajníci. „Je šialené, čo sa stalo z našej peknej kaplnky (Božieho domu). To nezostane bez následkov…,“ napísala do knihy návštev „veľmi sklamaná katolíčka“.

Projekt s názvom Deus ex machina (Boh zo stroja) vytvorila cirkev a IT odborníci na miestnej vysokej škole. Vznikol ako pokus o umeleckú inštaláciu, skĺbenie umelej inteligencie so spiritualitou.

Úlohou tohto jedinečného spovedníka nemalo byť dávať rozhrešenie, ale skôr podnietiť ľudí, aby premýšľali o možnostiach technológie v rámci náboženstva.

„Bol to skutočne experiment,“ uviedol pre britský denník The Guardian teológ Marco Schmid. „Chceli sme vidieť a porozumieť, ako ľudia reagujú na "AI Ježiša“. O čom by sa s ním rozprávali? Mali by o rozhovor s ním záujem? V tomto sme asi priekopníci," do­dal.

Tvorcovia dielo poňali ako „nebeský hologram“. Namiesto kňaza do spovednice nainštalovali počítač s monitorom, ktorý zavesili tak, aby naň návštevník videl. Otázkou bolo, ako spovedníka zobraziť. Riešenie našli v avatarovi.

„Diskutovali sme o tom, kto by to mal byť – teológ, človek alebo svätec? Potom sme si však uvedomili, že najlepšou postavou by bol sám Ježiš,“ vysvetlil Schmid.

Prv ako projekt sprístupnili, otestovali ho na 30 ľuďoch, aby sa presvedčili, či to umelá inteligencia zvládne a nebude tárať hlúposti – aj keď ju „nakŕmili“ všetkými potrebnými informáciami z kresťanskej vierouky.

Návštevníci, samozrejme, vedeli, že oproti nim sedí stroj. Keď vstúpili do spovednice, cez mriežku sa im z obrazovky prihovoril digitálny Kristus, a to v jazyku, ktorý si vybrali.

„Spovedník“ ich hneď upozornil, aby neprezrádzali žiadne osobné údaje, a varoval ich, že sa s ním bavia na vlastné riziko. Nešlo o to, aby sa priznávali k hriechom. „Nemáme v úmysle napodobňovať spoveď,“ pripomenul Schmid.

„Virtuálneho Ježiša“ do kaplnky v centre mesta nasadili koncom augusta a teraz, po skončení experimentu, vyhodnotili reakcie. O dojmy sa podelilo vyše 230 návštevníkov, medzi ktorými boli aj Číňania či Vietnamci. Mnohí si pochvaľovali rozumné odpovede nevšedného avatara, dve tretiny dokonca hovorili o „spirituálnej skúsenosti“.

„Môžeme teda povedať, že s týmto "AI Ježišom“ zažili nábožensky pozitívny moment," citovali Schmida britské noviny. Ako uviedol pre agentúru AP, zaujímavé bolo, že sa ľudia s týmto „spovedníkom“ rozprávali naozaj vážne.

„Neprišli si robiť žarty,“ poznamenal. Niektorí však projekt kritizovali, tvrdiac, že sa nedokázali zhovárať so strojom. Iných to rozhorčilo a experiment označili za „rúhanie“ či „dielo diabla“.

Švajčiarsku novinárku, ktorá do spovednice zašla medzi prvými už v auguste, zase pobavilo, že „AI Ježiš“ síce vnímal jej hlas aj rozumel, čo mu hovorí, ale nerozoznal, že je žena. Pozdravil ju totiž slovami „Mier s tebou, brat môj“, ako opísala na portáli Swissinfo.

Rozhovor s avatarom bol podľa nej fascinujúci. Ocenila, že na otázky odpovedal zmysluplne, inteligentne a empaticky, no často aj banálne. Niekedy sa opakoval a jeho slová pripomínali skôr náboženské klišé než teologické postrehy. „Zostáva strojom,“ zhodnotila.

Schmid pripúšťa, že „AI Ježiš“ nepodával vyrovnané výkony. Často bol vraj výborný, ľuďom prinášal radosť a inšpiráciu, ale mával i slabé chvíle, keď bol príliš povrchný. Mohol by v praxi nahradiť živého spovedníka?

„Má veľmi ľahkú prístupnosť, 24 hodín denne, takže má schopnosti, aké kňazi nemajú,“ vyzdvihol pre Deutsche Welle Schmid. Posadiť ho do spovednice natrvalo by si však netrúfal. Bola by to priveľká zodpovednosť.

V podobnom duchu sa vyjadril i Peter G. Kirchschläger, teológ a filozof z Univerzity v Luzerne. Ako varoval, treba byť opatrný, lebo ide o otázku viery a starostlivosť o dušu, a to je oblasť, v ktorej ľudí nemôžu nahradiť stroje.

Podľa Schmida sa však experiment vydaril. „Myslím, že existuje túžba hovoriť s Ježišom. Ľudia chcú poznať odpoveď, počúvať, čo hovorí. Myslím, že to je jeden z dôvodov. Potom je tu, pravdaže, zvedavosť. Chcú vidieť, čo to je,“ zhrnul pre denník The Guardian.