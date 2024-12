Povstalci: Sýria je oslobodená od tyrana Asada Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Povstalecké frakcie v nedeľu 8. decembra na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana". Fotogaléria 23 fotiek +20

Rusko podľa neho záujem o Sýriu stratilo v dôsledku vojny na Ukrajine. Trump to napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social v reakcii na to, že sýrski povstalci dobyli Damask.

„O Sýriu stratili všetok záujem pre Ukrajinu, kde leží takmer 600 000 ruských vojakov zranených alebo mŕtvych vo vojne, ktorá sa nikdy nemala začať a ktorá by mohla trvať večne,“ uviedol Trump, podľa ktorého sú teraz Rusko aj Irán oslabené krajiny. Oba štáty patrili k najbližším spojencom sýrskeho režimu.

Tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Ukrajina by podľa Trumpa radi dospeli k dohode a zastavili to „šialenstvo“. „Malo by dôjsť k okamžitému prímeriu a malo by sa začať vyjednávanie,“ myslí si Trump o vojne na Ukrajine. V tomto ohľade môže podľa neho pomôcť Čína.