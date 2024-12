Lietadlo s Asadom zmizlo, špekuluje sa o jeho zostrelení. Je mŕtvy, tvrdia sýrske zdroje

Povstalci: Sýria je oslobodená od tyrana Asada Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Povstalecké frakcie v nedeľu 8. decembra na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana". Fotogaléria 28 fotiek +25

Exilová Sýrska organizácia pre ľudské práva (SOHR) aj rebeli v noci na nedeľu uviedli, že Asad opustil Sýriu. Nebolo však jasné, kam sa vydal. Televízia Al-Džazíra aj ďalšie médiá upozornili na posledný let z metropoly Damask, ktorý náhle zmizol z obrazoviek radarov nad Homsom na stredozápade Sýrie.

Nie je jasné, čo sa s lietadlom stalo a či na palube bol Asad. Práve o tom sú však presvedčené oba zdroje citované Reuters. „Zmizlo z radarov, možno bol vypnutý odpovedač, ale myslím, že pravdepodobnejšie je, že lietadlo bolo zostrelené,“ uviedol jeden zo zdrojov.

Podľa webu Flightradar24 transportné lietadlo Iljušin Il-76 najprv zamierilo na východ od Damasku a potom na sever k Homsu, kde začalo klesať. Vo výške 1625 stôp (495 metrov) zmizol z obrazovky radaru.

Keď sa rebeli v týždni rýchlo blížili Damasku, špekulovalo sa o tom, že by Asad mohol utiecť do Ruska či do Iránu, ktoré ho dlhodobo podporovali. Sýrske štátne médiá ešte v sobotu tvrdili, že prezident je v hlavnom meste.