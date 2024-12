Asadov palác v plameňoch. Sýrčania prepychovú rezidenciu vyrabovali

Na záberoch, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach je vidieť, ako povstalci vynášajú elektroniku, nábytok, lustre, porcelán i tradičné koberce. Niektorí sa v honosných sálach fotili.

Povstalci vtrhli aj na iránsku ambasádu. Teherán uviedol, že zamestnanci budovu stihli včas opustiť. Irán patril k najbližším spojencom režimu Bašára Asada, ktorý bol po 24 rokoch zvrhnutý. Irak svoje veľvyslanectvo v Sýrii evakuoval a zamestnancov presunul do Libanonu, napísala agentúra Reuters. Rebeli vstúpili tiež do rezidencie talianskeho veľvyslanca, nikto neutrpel zranenia. Vypálili však pár striel do múru a odišli s troma autami.

Ďalším z veľkých podporovateľov Asada bolo Rusko, ktoré mu svojím vojenským nasadením v roku 2015 výrazne pomohlo udržať sa pri moci. V nedeľu ruská ambasáda v Damasku podľa agentúry TASS uviedla, že jej zamestnanci sú „v poriadku“. Už v piatok Rusko svojich občanov vyzvalo, aby Sýriu opustili.

Bašár Asad krajine vládol ako prezident od roku 2000, keď nahradil svojho zosnulého otca Háfiza Asada, ktorý funkciu hlavy štátu zastával od roku 1971. Asadova Socialistická strana arabské obrody (Baas) bola pri moci od prevratu v roku 1963.

Sýrskym povstalcom sa v nedeľu podarilo dobyť hlavného mesto Damask a zvrhnúť prezidenta Asada, ktorý z krajiny ušiel. Ofenzívu pritom povstalecké skupiny spustili iba minulý týždeň. Rýchlosť s akou sa im podarilo dobyť krajinu prekvapila viacerých expertov.