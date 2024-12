ONLINE: Dostane Ukrajina menej peňazí od USA? Trump pre NBC: Možno... pravdepodobne... určite

Snažím sa o zastavenie vojny na Ukrajine, povedal novozvolený americký prezident Donald Trump v rozhovore pre kanál NBC News.Na vojnu by Európa mala dať viac peňazí, tvrdí. S ruským prezidentom Vladimirom Putinom v poslednom čase nehovoril, ale vyhol sa odpovedi, či s ním nehovoril skôr. "Nechcem k tomu nič povedať, pretože nechcem urobiť nič, čo by mohlo brániť vyjednávaniu," povedal.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 020 dní Trump a Macron sa v Paríži stretli so Zelenským Video {* sablona=„citaj­te_viac“ | clanok=„733435“ | popisok=„citaj­teViac“ *} .

7:08 V doterajšom priebehu vojny na Ukrajine stratila ruská armáda 754 590 vojakov. Na Facebooku to uviedol generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, ktorý dodal, že iba počas nedele prišli Rusi o 1 220 vojakov, 18 bojových obrnených vozidiel a áut na prepravu vojakov, tri delostrelecké systémy a 24 vozidiel a autocisterien.

Rusko podľa ukrajinského generálneho štábu dosiaľ prišlo celkovo o 9 519 tankov, 19 589 bojových obrnených vozidiel a áut na prepravu vojakov, 30 989 vozidiel a autocisterien, 21 061 delostre­leckých systémov, 1 253 odpaľovacích raketových systémov, 1 023 systémov protivzdušnej obrany, 329 vrtuľníkov, 369 lietadiel, 20 093 dronov, 2 859 striel s plochou dráhou letu, 28 lodí, jednu ponorku a 3 636 kusov špeciálnej techniky.

6:25 Snažím sa o zastavenie vojny na Ukrajine, povedal novozvolený americký prezident Donald Trump v rozhovore pre kanál NBC News. Podľa neho sa európske krajiny nepodieľajú na financovaní Kyjeva tak ako Spojené štáty, aj keď je vojna pre Európu podstatnejšia.

„Vojna s Ruskom je pre Európu dôležitejšia ako pre nás. Je to dôležité pre každého, ale pre Európu je to dôležitejšie ako pre nás. Máme medzi sebou takú malú vec, ktorá sa volá oceán,“ povedal Trump.

„Sme na 350 miliardách a Európa na 100 miliardách. Prečo Európa nie je na tom ako my? Jediné, čo by sa malo stať, že Európa to dorovná. Biden mal spraviť to, čo ja v prípade NATO, keď som povedal, že musia platiť svoje účty,“ uviedol novozvolený prezident USA.

Dostana Ukrajina menej peňazí? „Možno… pravdepodobne… určite…,“ odpovedal Trump na otázku.

V tejto vojne sú zabíjaní ľudia na úrovniach, ktoré ešte nikto nevidel, museli by ste sa vrátiť do čias druhej svetovej vojny, uviedol Trump. Povedal, že keby bol prezidentom tak by sa konflikty v Izraeli a na Ukrajine nerozhoreli. Podľa neho sú zabíjané státisíce ľudí.

„Jediná vec, ktorá zastaví guľku, je telo, ľudské telo. A ľudia sú zabíjaní, státisíce na oboch stranách. Rusko ich stratilo pravdepodobne 500 000, Ukrajina stratila viac, ako hovorí, pravdepodobne 400 000. Hovoríme o stovkách tisíc tiel ležiacich po poliach. Je to tá najhlúpejšia vec, akú som kedy videl, a nemalo sa to nikdy stať. Biden to mal byť schopný zastaviť,“ uviedol Trump.

Ukrajinci odpálili panelák plný ruských vojakov Video

S ruským prezidentom Vladimirom Putinom v poslednom čase nehovoril, ale vyhol sa odpovedi, či s ním nehovoril skôr. „Nechcem k tomu nič povedať, pretože nechcem urobiť nič, čo by mohlo brániť vyjednávaniu,“ povedal.

Uviedol tiež, že NATO využíva Spojené štáty, ale ak budú členské štáty platiť svoje účty, tak USA v aliancii zostane.

„NATO nás využíva. Po prvé, využívajú nás pri obchode, teda európske národy… Neberú od nás autá, neberú potraviny, nič. Je to hanba. A navyše ich bránime. Je to teda dvojitý úder… Dokázal som získať stovky miliárd dolárov pre NATO len tvrdým prístupom. Povedal som krajinám, nebudem vás chrániť, kým nezaplatíte a oni začali platiť. A to predstavovalo viac ako 600 miliárd dolárov. To je veľká vec. Inak by ani nebojovali. Nemali by peniaze na boj. Ak platia svoje účty a ak sa k nám budú správať správajú férovo, odpoveďou je, že by som v NATO zostal,“ uviedol Trump pre NBC.