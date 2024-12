Pápež František odovzdal Pellegrinimu posolstvo o potrebe pomáhať jeden druhému

Prezident Pellegrini u pápeža Františka Video

Hlava štátu si myslí, že odkaz od pápeža by si k sebe mali vziať všetci ľudia. „Túto myšlienku by sme si mali všetci zobrať k sebe, aby sme boli k sebe vľúdni, aby sme boli k sebe solidárni, aby sme sa prestali hádať, aby sme sa navzájom rešpektovali a aby sme sa nikdy nad nikoho nepovyšovali len pre to, že sa narodil možno inak, ako si my predstavujeme alebo má inú vieru, inú farbu pleti, inú sexuálnu orientáciu, jednoducho, že je iný ako ostatní. Myslím si, že je to veľmi pekné posolstvo,“ skonštatoval prezident.

Svätý Otec mu v súvislosti s odkazom daroval súsošie. „Je tam jedna osoba, ktorá sa skláňa nad osobou, ktorá leží alebo tak pololeží na zemi, ktorá jej podáva ruku a ide ju zdvihnúť zo zeme, aby jej pomohla. Sú tam napísané dve slová v latinčine, je to milovať a pomáhať,“ ozrejmil Pellegrini. Pápežovi sa podľa jeho slov veľmi páčil obraz, ktorý mu ako dar priniesla slovenská delegácia.

Prezident priblížil, že počas približne 35 minút, ktoré so Svätým Otcom strávil, spomínali na spoločné stretnutie spred piatich rokov a hovorili aj o utrpení ľudí vo svete. „Svätý Otec opäť pripomenul, aby sme sa venovali deťom, aby sme sa venovali mladým ľuďom, aby sme v nich vzbudzovali nádej na lepšiu budúcnosť, ale zasa zdôraznil aj to, aby sme neopomínali aj sa postarať vždy o našich starších ľudí, ktorí si už zaslúžia našu pozornosť a to je taký prejav našej nejakej vzájomnej solidarity,“ doplnil prezident.

Pápež František má podľa jeho slov stále v pamäti návštevu na Slovensku. „Všetkým samozrejme želá požehnané Vianoce a teší sa, že počas jubilejného roka, ktorý sa začne už otvorením Svätej brány na Vianoce, že v apríli príde veľká skupina slovenských pútnikov, ktorí budú mať vyhradenú aj špeciálnu audienciu, generálnu audienciu Svätého Otca len pre Slovákov, slovenských pútnikov,“ doplnil. Pápežovi prisľúbil, že sa tiež zúčastní na audiencii.

Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok stretol aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a venovali sa bilaterálnym vzťahom medzi Svätou stolicou a Slovenskom. „Hovorili sme o tom, že doteraz sa nepodarilo doriešiť uznávanie diplomov a titulov, keď mnohí kňazi študujú tu v Ríme a potom sa vracajú na Slovensko. Naše ministerstvo školstva im neuznáva vzdelanie, ktoré tu získavajú. Myslím si, že to by sme s ministrom Druckerom mohli konečne vyriešiť. A potom aj druhá vec, ktorá sa týka chorých a ľudí v nemocniciach, aby bol centrálne organizovaný spôsob fungovania kňazov a duchovných v našich nemocniciach,“ spresnila hlava štátu.

Prezident si vo Vatikánskych záhradách pripomenul 30. výročie zasadenia slovenskej lipy vtedajším prezidentom SR Michalom Kováčom. Na Námestí sv. Petra si pozrel medzinárodnú výstavu „100 betlehemov vo Vatikáne“, do ktorej patria aj tri betlehemy zo Slovenska.

Delegácia prezidenta ešte v pondelok navštívi Baziliku sv. Petra a Vatikánsky apoštolský archív a knižnicu.