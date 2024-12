Prechodnú sýrsku vládu údajne povedie doterajší šéf povstalcov Muhammad Bašír

Prechodnú sýrsku vládu ako dočasnú premiér podľa sýrskych a ďalších arabských médií povedie doterajší šéf povstalcov v provincii Idlib Muhammad Bašír. Doteraz Bašír riadil správu islamistického zoskupenia Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) v provincii Idlib, kam sa skupina uchýlila so svojimi spojencami a odkiaľ pred zhruba dvoma týždňami začala ofenzívu, ktorá cez víkend viedla k zvrhnutiu režimu prezidenta Bašára Asada.

Asadov režim po bleskovej ofenzíve zvrhli rôzne skupiny povstalcov na čele s HTS pod vedením Abú Muhammada Džúláního. Zoskupenie HTS vzišlo pôvodne zo sýrskej odnože teroristickej siete Al-Káida, ale Džúlání sa v posledných dňoch snaží ubezpečovať náboženské menšiny v Sýrii, že chce mierumilovné spolunažívanie všetkých.

Na severe Sýrie aj dnes pokračovali boje povstalcov podporovaných Tureckom s kurdskými jednotkami a izraelské letectvo v Sýrii ostreľovalo objekty, v ktorých sú podľa neho zbrane, a to so zdôvodnením, aby „nepadli do rúk extrémistov“. Izrael už v nedeľu na juhozápade Sýrie obsadil demilitarizovanú zónu na Golanských výšinách, čo dnes Egypt označil za snahu o okupáciu sýrskeho územia.

Bašár Asad, ktorý stál na čele Sýrie od roku 2000 po troch desaťročiach vlády svojho otca, cez víkend utiekol z krajiny, zrejme do Ruska. Ruská štátna agentúra TASS dnes napísala, že mu bol udelený azyl, čo sa ale zatiaľ nepotvrdilo. Na sídlo sýrskeho veľvyslanectva v Moskve dnes zaviala vlajka, ktorú používajú spoločne rôzne sýrske opozičné hnutia.

Foto: TASR/AP, Alexander Zemlianichenko moskva, sýria Skupina mužov vyvesila na sýrskom veľvyslanectve v Moskve opozičnú vlajku. 9. 12. 2024

Situácia v Sýrii zostáva neprehľadná. Napriek tomu už Nemecko či Rakúsko oznámili, že pozastavujú azylové konania so Sýrčanmi. Nemecký Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) rozhodol prestať spracovávať žiadosti o azyl sýrskych občanov. Podľa vládnej hovorkyne bude teraz Nemecko sledovať vývoj v Sýrii, predovšetkým to, či je zavádzané právo a poriadok, a tiež ako sa povstalci správajú k menšinám, ako sú Kurdi, kresťania či alávité. Podobný krok chystá podľa miestnych médií aj vláda v Rakúsku.

Na ochranu menšín v Sýrii a na dialóg v rámci politickej transformácie v krajine vyzval dnes vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Zdôraznil tiež nutnosť pohnať k zodpovednosti všetkých, ktorí sú zodpovední za páchanie zločinov za Bašárovho režimu.

Politickú transformáciu v Sýrii sľúbila podporiť Francúzsko, ktoré do krajiny vyšle zvláštneho vyslanca, povedal dnes jej minister zahraničia Jean-Noël Barrot. Turecko uviedlo, že sa bude so zmenou režimu usilovať o návrat sýrskych utečencov.

Člen britskej vády Pat McFadden dnes povedal, že Británia zváži, či prehodnotí prístup k islamistickému zoskupeniu Hajat Tahrír aš-Šám (HTS). To bolo vedúcou silou pri zvrhnutí Asadovho režimu pri bleskovej ofenzíve, ktorá sa začala pred necelými dvoma týždňami, a jeho vodca Abú Muhammad Džúlání mával predtým väzby na teroristickú sieť Al-Káida. Teraz ale ubezpečuje, že chce mierumilovné spolunažívanie všetkých náboženských a etnických menšín v Sýrii. Európska únia podľa hovorkyne Európskej komisie zatiaľ nie je v kontakte s HTS a podľa šéfky únijnej diplomacie Kaji Kallasovej vývoj preberá s partnermi na Blízkom východe.

V súvislosti s pádom Asadovho režimu cez víkend izraelská armáda prvýkrát od roku 1974 vstúpila do nárazníkového pásma na juhozápade Sýrie, ktoré bolo vytvorené ako demilitarizovaná zóna na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN z roku 1974 a v ktorom pôsobia medzinárodní pozorovatelia misie UNDOF. Izraelský minister zahraničia Gideon Saar dnes uviedol, že prítomnosť izraelských síl tam je „obmedzená a dočasná“ a má za cieľ zabezpečiť bezpečnosť Izraela. Saar potvrdil, že izraelské letectvo na území Sýrie útočilo „na strategické zbraňové systémy, ako sú napríklad zvyšné chemické zbrane alebo rakety dlhého doletu, aby sa nedostali do rúk extrémistov.“

Na pád Asadovho režimu, ktorý ďalej zvýšil neistotu vývoja na Blízkom východe, dnes rastom reagovali aj ceny ropy.

Bašír sa podľa spravodajského webu televízie Al-Džazíra narodil v roku 1983 v Idlibe. V januári tohto roku bol vymenovaný za šéfa takzvanej Sýrskej vlády spásy v Idlibe. Pred tým bol v rokoch 2022 až 2023 ministrom pre rozvoj a humanitárne záležitosti tamojšej správy. V minulosti pracoval pre sýrsku plynárenskú spoločnosť, je držiteľom inžinierskeho titulu a tiež titulu v odbore islamského práva.