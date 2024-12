Zelenskyj: Asadov režim padol, pretože ruskí vojaci sú na Ukrajine

Režim Bašára Asada sa zrútil, pretože takmer 800 000 ruských vojakov je na Ukrajine a v Sýrii samotnej fakticky nezostali ruské vojská, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa médií zároveň varoval, že pád Ukrajiny by viedol k návratu Ruska do Sýrie a Afriky.

„Vidíme, že sa Asadov režim zrútil. Prečo? Lebo tam nie sú skutočné ruské vojská. Buďme úprimní, (Asadov režim padol) nielen zásluhou povstalcov a tých, ktorí ich podporujú, ale aj preto, že tam nie sú skutočné ruské vojská,“ povedal Zelenskyj agentúre Interfax-Ukrajina pred schôdzkou s estónskym premiérom Kristenom Michalom.

Čítajte viac Asad a jeho rodina sú v Moskve, dostali azyl v Rusku

Na Ukrajine sa podľa prezidenta aktuálne nachádza skoro 800 000 ruských vojakov. „Znamená to, že celá armáda veľkej pseudoríše bojuje proti Ukrajincom,“ povedal Zelenskyj. Dodal, že rovnaké stiahnutie ruských síl ako zo Sýrie sa odohráva tiež v Afrike, kde predtým bojovali ruskí žoldnieri.

Ak Ukrajina padne, „(ruský prezident Vladimir) Putin sa vráti do Sýrie, do Afriky a mnohých ďalších krajín“, varoval Zelenskyj. Aby sa to nestalo, celý svet sa musí zomknúť na podporu Ukrajiny, zdôraznil.

Ukrajina sa aj vďaka vojenskej podpore Západu už viac ako tisíc dní bráni ruskej agresii. V poslednom čase však ruské vojská postupujú v Donbase na východe Ukrajiny, čo neprekazil ani augustový vpád ukrajinských síl do Kurskej oblasti na západe Ruska, kde doteraz ovládajú niekoľko stoviek kilometrov štvorcových ruského územia pri hraniciach s Ukrajinou.