Povstalci: Sýria je oslobodená od tyrana Asada Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Povstalecké frakcie v nedeľu 8. decembra na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana".

Rusko má veľkú leteckú základňu Humajmím na severozápade Sýrie a námorné zariadenie v stredomorskom prístave Tartús od svojej vojenskej intervencie, ktorá Asadovi na jeseň roku 2015 pomohla zvrátiť vývoj v občianskej vojne a opäť získať pod svoju kontrolu väčšinu územia krajiny. O osude týchto základní bude ruská strana podľa Peskova rokovať s novým vedením Sýrie po stabilizácii situácie.

Peskov ubezpečil, že ruská strana teraz sa robí všetko, čo je potrebné a možné, aby nadviazala kontakt s tými subjektmi, ktoré môžu ruským občanom v Sýrii zaistiť bezpečnosť. Dodal, že aj ruská armáda prijíma všetky potrebné opatrenia.

Predtým zdroj z Kremľa pre ruské štátne médiá povedal, že lídri sýrskej opozície uistili, že zaručia bezpečnosť ruských vojenských základní a diplomatických inštitúcií v Sýrii.

Predseda výboru Štátnej dumy pre obranu Andrej Kartapolov v pondelok deklaroval, že ruské vojenské základne a vojenské kontingenty v Sýrii nič neohrozuje a ich bezpečnosť je plne zaistená.

Uviedol tiež, že ruské základne zostanú v Sýrii a budú tam naďalej plniť svoje úlohy, pričom kontingenty na nich budú reagovať na každý pokus o útok. „Pokiaľ ide o (sýrsku) opozíciu, oni vedia, že ak podniknú útok na základne, dostanú, čo si zaslúžia,“ vyhlásil.

Obe základne majú pre Rusko nesmierny význam: zariadenie v Tartúse je jediným stredomorským prístavom, ktorý môže Rusko využívať, zatiaľ čo leteckú základňu Humajmím využíva ruské letectvo na doplnenie paliva pre svoje lietadlá smerujúce do Afriky a z nej.

„Predpokladám, že Rusko si chce udržať základne, ak to bude možné, prostredníctvom rokovaní,“ povedala Dara Massicotová z think tanku Carnegie Endowment for International Peace. Výmenou za to Moskva môže podľa nej ponúknuť peniaze, ropu, plyn či žoldnierov. „Dôležité je, či by z toho sýrska koalícia niečo mala,“ dodala Massicotová.

Ruské médiá s odvolaním sa na spravodajskú televíziu CNN Türk v pondelok informovali, že Rusko sa obrátilo na Turecko so žiadosťou o podporu v záujme bezpečného odsunu svojich jednotiek zo Sýrie.

Podľa tureckého korešpondenta CNN v Ankare žiadosť zahŕňa presun ruských vojakov do oblastí pod tureckou kontrolou a ich následnú leteckú prepravu do Ruska.

CNN Türk však zároveň tvrdí, že Rusko má v úmysle zachovať svoje základne v Tartúse a Humajmíme a že požiadalo Turecko o pomoc pri stiahnutí jednotiek z iných častí Sýrie.

V súvislosti s ruskými základňami v Sýrii Reuters podotkol, že ruské vedenie spustilo „informačnú kampaň zameranú na vodcov, ktorí zvrhli Asada“.

Za posledných 24 hodín Moskva a jej štátom kontrolované médiá výrazne zmiernili svoju rétoriku voči islamistickej Organizácii za oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám – HTS), ktorá v uplynulých dňoch viedla bleskovú ofenzívu proti Asadovi a ktorá takto zaskočila veľkú časť sveta. Dve popredné ruské tlačové agentúry – RIA Novosti a TASS – prešli od označovania HTS za „teroristov“ k ich označeniu za „ozbrojenú opozíciu“, ozrejmil Reuters.