Zelenskyj prezradil, koľko ukrajinských vojakov padlo od vypuknutia vojny. A v čom sa líšia jeho a Trumpove údaje o ruských stratách?

Zelenskyj Ficovi: Podporujte Kyjev, lebo Putin sa na Ukrajine nezastaví Video Zdroj: TV Pravda

Zelenskyj napísal na sociálnej sieti Telegram, že od februára 2022 zomrelo 43-tisíc ukrajinských vojakov. „Zranených bolo 370-tisíc, pričom polovica z nich sa vracia do služby," pokračoval prezident. „Jedným z kľúčových rozdielov medzi ruskou armádou a silami obrany Ukrajiny je úroveň medicíny na fronte, ktorá je u nás vyššia," dodal. Zdôraznil, že na jedného zabitého ukrajinského vojaka pripadá päť až šesť zlikvidovaných Rusov na fronte.

O úspešnom ukrajinskom vpáde do ruskej Kurskej oblasti pred štyrmi mesiacmi hlavný veliteľ ozbrojených síl Olexandr Syrskej nedávno povedal, že počas tejto operácie Rusko prišlo o dvojnásobne väčší počet vojakov v porovnaní s Ukrajinou.

Čo sa týka počtu 43-tisíc mŕtvych, o ktorých sa zmienil Zelenskyj, znamená to, že za posledných necelých desať mesiacov padlo 12-tisíc Ukrajincov. Prezident sa totiž naposledy (a bolo to zároveň vtedy prvýkrát) vyslovil o presnom počte mŕtvych vo februári tohto roku, keď uplynuli dva roky od vypuknutia vojny. „Zahynulo 31-tisíc ukrajinských vojakov. Nie 300-tisíc, nie 150-tisíc, o čom Putin klame so svojou bandou," tvrdil na tlačovke Kyjeve.

Čítajte viac Sociálne dávky namiesto práce. Ukrajincom v Nemecku sa nedarí zamestnať

Aktuálne možno Zelenskyj cítil potrebu konkretizovať počet zabitých a zranených v súvislosti s tým, čo na sociálnej sieti X uviedol Trump. Ten po ich stretnutí v Paríži, kde sa obaja zúčastnili na otvorení obnovenej katedrály Notre Dame, napísal, že ukrajinských strát je 400-tisíc. Z jeho slov však nebolo jasné, či píše iba o padlých alebo do tohto údaju zarátal aj tých, čo utrpeli zranenia. Otázne je pritom, či si Trump tento údaj, ktorý mu s najväčšou pravdepodobnosťou poskytol Zelenskyj, nemal nechať pre seba. Kyjev totiž takticky neinformuje o svojich stratách, prezident urobil zmienenú výnimku vo februári tohto roku.

Ukrajinský veľvyslanec: Tisíc dní bojujeme o právo na existenciu Video Zdroj: TV Pravda

Obidvaja spomenuli aj straty ruskej armády. Zelenskyj tvrdí, že šéf Kremľa Vladimir Putin prišiel doteraz zhruba až o 750-tisíc mužov. Podľa ukrajinského lídra bolo zabitých 198-tisíc Rusov a ďalších viac ako 550-tisíc utrpelo zranenia. Naopak, Trump poskytol iný údaj: „Takmer 600-tisíc ruských vojakov je zranených alebo mŕtvych vo vojne, ktorá sa nikdy nemala začať." Vychádza to o 150-tisíc menej v porovnaní s tvrdením Zelenského.

Čítajte viac Dezertérov živiť nebudeme. Nemci chcú skresať sociálne dávky pre ukrajinských mužov

Generálny štáb ukrajinskej armády aktuálne uvádza, že Rusko stratilo približne 752-tisíc vojakov, pričom len za posledný deň ich pribudlo 1460, z čoho nepochybne vychádza prezident. Kremeľ doteraz oficiálne ani raz neinformoval o počte svojich obetí v takzvanej špeciálnej vojenskej operácii, ako Putin nariadil pomenúvať inváziu do susedného štátu.

Médiá, ktoré zverejňujú odhady o stratách, sa spravidla opierajú o zdroje v západných spravodajských službách. Americký denník Wall Street Journal v polovici septembra napísal, že Ukrajina má až 80-tisíc zabitých vojakov a približne 400-zranených. Zelenskyj to však označil za lož. Pred dvomi týždňami britský časopis The Economist uviedol, že mŕtvych vojakov na ukrajinskej strane je 60-tisíc až 100-tisíc a 400-tisíc ďalších je po zranení vyradených z boja.

Prevezmite riadenie ukrajinského dronu a zničte ruský transportér Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Údaje, ktoré majú USA o stratách Rusov, viac-menej zodpovedajú ukrajinským tvrdeniam. Americký minister obrany Lloyd Austin pred niekoľkými dňami vyhlásil, že Rusko prišlo najmenej o 700-tisíc vojakov (zrejme mal na mysli súčet padlých a zranených). Poukázal pritom na to, že Putin v posledných mesiacoch stráca na fronte až okolo tisíc mužov denne. „Od začiatku invázie v roku 2022 Rusko na ňu vynaložilo 200 miliárd dolárov. Rusko zaplatilo ohromujúcu sumu za hlúposť Putina," citovali tlačové agentúry Austina.