Mnohé európske štáty pozastavujú azylové konania so Sýrčanmi

Rakúsko chce rovnako ako Nemecko zastaviť všetky azylové konania so Sýrčanmi a situáciu po páde režimu prezidenta Bašára Asada znovu vyhodnotiť.

V pondelok o tom s odvolaním sa na vládne zdroje informoval denník Kronen Zeitung. Pozastavenie rozhodovania o azylových konaniach u Sýrčanov v pondelok avizovali aj Británia, Švédsko, Dánsko, Nórsko a Taliansko. Na rovnakom opatrení pracuje aj Francúzsko.

V zhruba deväťmiliónovom Rakúsku teraz žije asi 100 000 Sýrčanov, ktorí z veľkej časti do krajiny utiekli pred občianskou vojnou vo vlasti. „Kým bývalý diktátor Asad ušiel do Ruska, kde dostal azyl z humanitárnych dôvodov, jeho krajanom už Rakúsko takéto právo priznať nechce,“ píše list. Azylové konania chce alpská republika pozastaviť až do odvolania.

V tomto roku o ochranu v Rakúsku požiadalo 12 500 Sýrčanov a úrady teraz posudzujú niekoľko tisíc azylových žiadostí.

Rakúsky magazín Profil v lete napísal, že počet Sýrčanov v krajine prekročil hranicu 100 000, hoci to oficiálne štatistiky ešte nezohľadnili. Tie vychádzajú zo starších dát a uvádzajú o niekoľko tisíc Sýrčanov menej. Profil tiež uviedol, že v krajine žije tiež asi 50 000 Afgancov, 80 000 Ukrajincov, 120 000 Srbov či 120 000 Turkov bez rakúskeho občianstva.

„Ministerstvo vnútra pozastavilo rozhodovanie o žiadostiach o azyl zo Sýrie, kým hodnotíme aktuálnu situáciu,“ uviedol zase hovorca britského ministerstva vnútra. Britský minister zahraničia David Lammy varoval, že dianie v Sýrii by mohlo viesť k ďalšej migrácii do európskych krajín.

Nemecké ministerstvo vnútra v pondelok uviedlo, že Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) vzhľadom na neprehľadnú situáciu v Sýrii prestal s okamžitou platnosťou rozhodovať o žiadostiach Sýrčanov o azyl. V Nemecku býva s rôznym ochranným štatútom približne 974 000 Sýrčanov.

K podobnému kroku v pondelok pristúpila tiež talianska vláda premiérky Giorgii Meloniovej. „Vláda sa rozhodla, podobne ako naši európski partneri, pozastaviť azylové konania u ľudí zo Sýrie,“ uviedla talianska vláda vo vyhlásení.