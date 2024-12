Izrael útočí v nárazníkovom pásme Sýrie, prvýkrát od roku 1974. Netanjahu chce mať Goalnské výšiny navždy

Izrael na územie v nárazníkovom pásme vstúpil prvýkrát od roku 1974. Egypt krok Izraela označil za snahu o okupáciu ďalšieho sýrskeho územia. Saar tiež potvrdil, že izraelské letectvo na území Sýrie útočilo na sklady strategických zbraní. Podľa exilovej Sýrskej organizácie pre ľudské práva (SOHR) uskutočnil dnes Izrael viac ako 100 úderov na vojenské objekty v susednej krajine.

Izraelská armáda o vojne proti Hizballáhu Video Izraelská armáda (IDF) uviedla video týmito slovami: Naša vojna proti Hizballáhu trvala viac ako 13 mesiacov, pozrite si, čo sa presne stalo. / Zdroj: IDF

Medzi terčmi izraelských útokov boli podľa SOHR letiská, sklady zbraní aj výskumné centrá v mestách ako Damask, Homs, Hamá aj ďalšie. Reportér izraelského vojenského rozhlasu podľa agentúry DPA informoval o bezprecedentných útokoch a viac ako 250 leteckých úderoch za dva dni, pri ktorých boli zničené tanky, vrtuľníky, lietadlá, lode, rakety, systémy protivzdušnej obrany, továrne na výrobu zbraní i zariadenia tajných služieb.

Úplné obsadenie demilitarizovanej zóny vo východnej časti Izraelom okupovaných Golanských výšin, kde od roku 1974 pôsobí pozorovateľská misia OSN, v pondelok izraelskej armáde nariadil minister obrany Jisrael Kac. Už v nedeľu tento krok ohlásil premiér Netanjahu. Je to prvýkrát za posledných 50 rokov, čo izraelské sily zaujali pozície v tejto nárazníkovej zóne, poznamenal server The Times of Israel (ToI), hoci pripomenul, že izraelskí vojaci do tohto pásma v minulosti už niekoľkokrát nakrátko vstúpili.

„Jediný záujem, ktorý máme, je bezpečnosť Izraela,“ vyhlásil Saar na pondelkovej tlačovej konferencii v Jeruzaleme. „Preto sme tiež zaútočili na strategické zbraňové systémy, ako sú napríklad zvyšné chemické zbrane alebo rakety dlhého doletu, aby sa nedostali do rúk extrémistov,“ uviedol. Dodal, že Izrael inak nemá záujem akokoľvek zasahovať do vnútorných záležitostí Sýrie.

Protivládni povstalci pod vedením islamistov cez víkend zmietli Asadov režim po bleskovej 11-dňovej ofenzíve. Za takmer 14 rokov trvajúcej občianskej vojny sa to nedarilo.

Minister obrany Kac vo vyhlásení uviedol, že tiež nariadil armáde, aby na juhu Sýrie, aj za územím mimo nárazníkovej zóny, vytvorila „bezpečnostnú zónu zbavenú ťažkých strategických zbraní a teroristickej infraštruktúry“, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre Izrael. Súčasne dal armáde za úlohu, aby nadviazala kontakty s drúzskou komunitou a ďalšími obyvateľmi južnej Sýrie. Armáda dnes už tiež zverejnila zábery svojich jednotiek operujúcich na sýrskej strane hory Hermon.

Egyptské ministerstvo zahraničia v pondelkovom vyhlásení uviedlo, že odsudzuje „ďalšiu okupáciu sýrskeho územia“ Izraelom a že vstup izraelskej armády do nárazníkovej zóny považuje za pokus presadiť novú realitu v teréne silou. Egypt spolu s väčšinou medzinárodného spoločenstva považuje izraelskú kontrolu nad Golanskými výšinami za nezákonnú okupáciu sýrskeho územia.

Izrael obsadil Golanské výšiny počas šesťdňovej vojny v roku 1967 a následne sa z ich časti stiahol. Medzi časťou kontrolovanou Izraelom a tou, ktorú má pod kontrolou Sýria, je dlhé nárazníkové pásmo s rozlohou 400 kilometrov štvorcových, kde pôsobia medzinárodní pozorovatelia v misii UNDOF na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN z roku 1974 a v rámci toho istého roku uzavretého prímeria medzi Izraelom a Sýriou, takzvanej odpútavanie. V roku 1981 Izrael obsadenú časť Golanských výšin v rozpore s rezolúciou BR OSN anektoval.

„Golanské výšiny budú navždy súčasťou štátu Izrael,“ vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii v Jeruzaleme Netanjahu a poďakoval zvolenému americkému prezidentovmu Donaldovi Trumpovi, že izraelskú anexiu časti Golan počas svojho prvého funkčného obdobia uznal.

Kac dnes armáde tiež nariadil, aby na území Sýrie naďalej likvidovala strategické zbrane, ktoré by mohli padnúť do rúk nepriateľských síl. Armáda bude ničiť „ťažké strategické zbrane po celej Sýrii, vrátane rakiet zem-vzduch, systémov protivzdušnej obrany, rakiet zem-zem, riadených striel, rakiet dlhého doletu a námorných rakiet,“ uviedol minister vo vyhlásení. Vysokopostavený izraelský predstaviteľ agentúre Reuters v tejto súvislosti povedal, že vzdušné údery v Sýrii budú pokračovať aj v najbližších dňoch.