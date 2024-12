ONLINE: Kubilius: Európa musí zbrojiť vo veľkom, potrebuje 'veľký tresk'. Bojí sa plánov Putina

Prvý šéf obrany Európskej komisie Andrius Kubilius tvrdí, že Európa potrebuje "veľký tresk" vo financovaní svojej obrany, padnú na to stovky miliárd eur.

7:45 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 350 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 755 940, uviedol v utorok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o päť tankov, sedem obrnených bojových vozidiel pechoty a tri delostrelecké systémy.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 9 524 tankov, 19 596 obrnených bojových vozidiel pechoty a 21 064 delostre­leckých systémov.

6:30 Európa musí v priebehu budúceho roka nájsť spôsoby, ako financovať stovky miliárd eur dodatočných vojenských výdavkami na obranu pred akýmkoľvek útokom z Ruska do konca desaťročia, uviedol nový eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius pre agentúru Reuters.

Bývalý litovský premiér, ktorý sa stal prvým šéfom obrany Európskej komisie, v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že Európa potrebuje „veľký tresk“ dodatočného financovania a nákupu zbraní. „Musíme ísť s naším obstarávaním vo veľkom,“ povedal Kubilius. „Na druhej strane potrebujeme mať veľké finančné prostriedky.“

Kubiliusove komentáre odrážajú názor mnohých európskych lídrov, že kontinent naliehavo potrebuje posilniť svoju obranu. Je to poháňané obavami, že krajiny EÚ by mohli byť po Ukrajine ďalším cieľom ruského prezidenta Vladimira Putina. Blížiaci sa návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a rastúce zameranie Spojených štátov na Čínu tiež vyvolali obavy v Európe, že Washington bude v nadchádzajúcich rokoch menej ochotný alebo schopný pomáhať ju chrániť, píše Reuters.

Panuje všeobecná zhoda, že Európa by mala minúť viac na obranu, ale krajiny EÚ sa ešte musia dohodnúť, kde nájsť peniaze.

Kubilius uviedol, že v budúcom roku je potrebné nájsť riešenie, pričom uviedol odhady tajných služieb – napríklad šéfa nemeckej špionáže – že Rusko by mohlo byť pripravené zaútočiť na krajiny NATO najneskôr do konca desaťročia.

„Všetko treba urobiť pred rokom 2030 alebo okolo neho,“ povedal. „Nevieme si predstaviť, že by sme mohli požiadať prezidenta Putina, aby odložil svoje plány, kým nebudeme pripravení.“

Putin povedal, že nemá v úmysle útočiť na iné európske krajiny. Ale takéto vyhlásenia nepresvedčia európskych lídrov, najmä keď Moskva dala podobné záruky o Ukrajine pred inváziou v roku 2022.

Kubilius povedal, že Európa potrebuje viac všetkého od tankov a delostrelectva až po vzdušnú prepravu a tankovacie kapacity. Európska komisia podľa Reuters odhaduje, že v nasledujúcom desaťročí budú potrebné dodatočné obranné investície vo výške približne 500 miliárd eur.

Niektorí lídri navrhli vydanie obranných dlhopisov EÚ, ktoré by mohli byť splatené z rozpočtu EÚ. Proti sú však fiškálne šetrné krajiny ako Nemecko a Holandsko.

Kubilius vyslovil myšlienku požičiavať si proti budúcim výdavkom na národnú obranu. „Potrebujeme mať nejaký druh predzásobovacieho zariadenia, ktoré sa potom splatí z výdavkov na národnú obranu,“ povedal.Spomínal aj ďalšie spôsoby financovania, ale „najväčšou výzvou bude presvedčiť členské štáty, aby sa k obrane postavili iným spôsobom“.