Macron by chcel nového francúzskeho premiéra vymenovať do 48 hodín

Francúzsky prezident Emmanuel Macron má za cieľ vymenovať nového premiéra "do 48 hodín", uviedli zástupcovia parlamentných strán, ktorí sa s ním v utorok stretli v Elyzejskom paláci v snahe ukončiť politickú patovú situáciu po zosadení Michela Barniera z postu predsedu vlády. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.

Macron pozval na rokovania o zostavení novej vlády všetky parlamentné politické strany okrem krajne pravicového Národného združenia (RN) Mariny Le Penovej a krajne ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jeana-Luca Mélenchona.

Podľa AFP nateraz nie je jasné, ako by sa dala vybudovať širšia základňa podpory pre akúkoľvek novú vládu. Väčšina politických lídrov totiž nie je ochotná robiť kompromisy v otázkach, ako je odmietaná a kritizovaná dôchodková reforma, alebo si pokaziť svoj volebný imidž spoluprácou s nepopulárnym prezidentom.

Trump a Macron sa stretli so Zelenským Video

„Boli by sme radšej, keby debata nepokračovala pod (Macronovou) záštitou z jednoduchého dôvodu, pretože dnes nie je v pozícii rozhodcu,“ povedal predseda Socialistickej strany (PS) Olivier Faure pri príchode do Elyzejského paláca.

Faure po rokovaniach vyhlásil, že po tom, ako Macron delegoval za premiéra pravičiara, „teraz musí skúsiť ľavicu“, pretože ľavicový premiér – podľa Faura – „bude otvorený kompromisom“.

Líder PS uvítal absenciu RN na rokovaní. Na druhej strane vyjadril ľútosť, že krajne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) „oslabilo ľavicu“ tým, že nebolo na diskusii v Elyzejskom paláci.

Čítajte aj Nová vláda vo Francúzsku bude vznikať bez účasti Le Penovej strany

Líderka strany Ekologisti (LE) Marine Tondelierová zasa vyhlásila, že ďalšie diskusie o novom premiérovi by sa mali konať na pôde Národného zhromaždenia, dolnej komory francúzskeho parlamentu. Opäť vylúčila, že by jej strana šla do vlády s Republikánmi (LR) a Macronovými centristami (ENS).

Republikáni ústami šéfa svojho poslaneckého klubu Laurenta Wauquieza vyjadrili nádej v uzavretie dohody medzi rôznymi politickými silami, aby nedošlo k pádu budúcej vlády.

Wauquiez avizoval, že poslanci za LR budú hlasovať o vyslovení nedôvery novej vláde len v prípade, že v nej budú zástupcovia LFI a ak kabinet bude realizovať program aliancie Nový ľudový front (NFP). Vylúčil tiež diskusiu o vzniku vlády s ľuďmi, s ktorými LR nezdieľa rovnaké hodnoty.

Jean-Luc Mélenchon, ktorý je predsedom hnutia LFI, na margo rokovaní v Elyzejskom paláci uviedol, že ide o návrat do minulosti a vyjadril ľútosť nad účasťou kolegov z komunistickej strany, PS a LE. LFI zároveň avizovalo, že jeho poslanecká skupina v parlamente podá návrh na vyslovenie nedôvery budúcej vláde.

Čítajte aj Macron hľadá nového premiéra, socialisti si za podporu už diktujú „premiérske“ podmienky

Líderka RN Marine Le Penová označila nepozvanie zástupcov svojej strany do Elyzejského paláca za hanebné. Jej spojenec Éric Ciotti na nepozvanie nereagoval, ale uviedol, že je „rád, že sa nepodieľa na tomto nechutnom guláši“.

Macron si je podľa AFP zjavne vedomý, že pokrok pri zostavovaní vlády bude pomalý, preto uviedol, že v stredu bude predstavený osobitný zákon o rozpočte, ktorý umožní normálne fungovanie štátu aj po Novom roku.

Zákonodarcovia budú o zákone rokovať 16. decembra, uviedlo ministerstvo pre vzťahy s parlamentom. Väčšina strán uviedla, že ho podporia, aby sa zachovala stabilita.