Čím sa Putin odmení Kimovi za jeho vojakov, ktorých poslal do Ruska? V hre sú aj stíhačky ako náhrada za sovietsky šrot

Admirál Samuel Paparo, ktorý je veliteľ amerických síl v Tichomorskej oblasti, tvrdí, že Moskva a Pchjongjang sa dohodli na dodaní dvoch typov stíhačiek štvrtej generácie (najmodernejšie sú označované za stroje piatej generácie). „Rusko poskytne lietadlá Mig-29 a Su-27 výmenou za nasadenie severokórejských vojakov," citovali agentúry Papara, ktorý vystúpil na Reaganovom národnom bezpečnostnom fóre. Dodal, že Pchjongjang sa zaujíma aj o využitie ruských technológií používaných pri vývoji a zlepšovaní balistických rakiet a systémov protivzdušnej obrany.

Paparo nekonkretizoval, koľko stíhačiek by mal Putin dodať Kimovi. O detaily sa zaujímali zástupcovia médií na pravidelnej tlačovke v sídle Pentagonu, ale nič viac sa nedozvedeli. Hovorkyňa ministerstva obrany Sabrina Singhová reagovala v zmysle, že nemá ďalšie informácie.

Aký význam má v pohľadu Kima získanie modernizovaných stíhačiek? Nepochybne veľký. Z verejne dostupných údajov vyplýva, že severokórejské vojenské letectvo má 18 kusov Mig-29 a 34 kusov Su-27. Všetky tieto stroje však nadobudlo ešte počas existencie Sovietskeho zväzu, takže určite väčšina z nich je už nepoužiteľná. Otázne je, koľko ich môže byť vôbec funkčných, dá sa teda povedať, že Kim nahrádza modernou technikou už iba viac-menej šrot v hangároch.

Server Defense News poznamenal, že Rusko disponovalo na začiatku tohto roku sedemdesiatimi strojmi Mig-29 sovietskej výroby a štrnástimi modernizovanými. K nim treba prirátať dve stíhačky typu Mig-29UBT. Lietadiel typu Su-27 v rôznych verziách by ruská armáda mala mať okolo 120 kusov. „Z toho sa dá odvodiť, koľko lietadiel by mohlo byť určených pre Severnú Kóreu. Môže to byť dané úrovňou ich technologickej vyspelosti, o ktorú sa Rusi budú ochotní podeliť so severokórejskými kolegami," podotkla agentúra RBK-Ukrajina.

Čo sa týka peňazí, ešte v polovici októbra juhokórejská rozviedka informovala, že jej znepriatelený susedný štát bude dostávať od Ruska 2-tisíc dolárov mesačne za každého svojho vyslaného vojaka. Pre Kimov režim, ktorý hospodársky veľmi trpí pre medzinárodné sankcie, by to bola cenná finančná injekcia. Odhaduje sa, že v ruskej Kurskej oblasti sa nachádza približne 12-tisíc príslušníkov severokórejskej armády. Každý mesiac by tak diktátor na nich zarobil zhruba 24 miliónov dolárov.

Kimovi muži v uniformách sú rozmiestnení na ruskom území už niekoľko týždňov, nič však nedokazuje, že by sa už priamo zapojili do ťažkých bojov na fronte. V Kyjeve aj vo Washingtone odhadujú, že spolu s ruskými vojakmi tvoria v Kurskej oblasti 50-tisícovú masu bojovníkov, ktorí čakajú na rozkaz, aby začali rozsiahlu protiofenzívu. Ukrajinci naďalej ovládajú časť tohto ruského regiónu, kam vtrhli na začiatku augusta tohto roku, ale ich územné zisky sa postupne zmenšujú.