ONLINE: Macronov plán po dohode Trumpa s Putinom? Mier na Ukrajine má chrániť päť brigád zo Západu

6:40 Päť brigád, jedna z nich poľská, by mohli chrániť mier na Ukrajine, ak príde k dohode medzi Moskvou a Kyjevom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron to predebatuje s premiérom Donaldom Tuskom, počas štvrtkovej návštevy, píše poľský denník Rzeczpospolita. Odvoláva sa na slová Camilla Granda, ktorý bol do roku 2022 námestník generálneho tajomníka NATO.

Jadrom francúzskej ponuky je mierová misia, ktorá by zaručila, že Kremeľ v budúcnosti neporuší prípadné prímerie a stanovenú demarkačnú líniu. Už vo februári Macron prvýkrát predložil myšlienku vyslania jednotiek NATO na Ukrajinu . Podmienky, za ktorých k tomu dôjde, však nešpecifikoval, uviedol poľský denník.

Elie Tenenbaum, expert z IFRI so sídlom v Paríži, ktorý na projekte takejto misie podľa Rzeczpospolity pracuje, vysvetľuje, že by mohla pozostávať z piatich brigád (približne 40 000 vojakov). Poľsko by mohlo prevziať velenie nad jednou z nich.

„Existujú tri spôsoby, ako poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Prvým je "nemecký“: prijatie krajiny do NATO aj bez definitívneho stanovenia hraníc, ako to bolo v prípade Nemecka v roku 1955. Amerika si to však neželá a ani Nemecko. Druhým je „izraelský“ model: masové dodávky zbraní Ukrajine aj po uzavretí mieru. Vzhľadom na rozpočtové ťažkosti v USA aj v Európe je to neisté. Tretím je „kórejský“ model: medzinárodná mierová misia, ktorá už vyše 70 rokov stráži demarkačnú líniu medzi Južnou a Severnou Kóreou. Práve na tomto treťom modeli so zahrnutím prvkov prvého a druhého by boli založené bezpečnostné záruky pre Kyjev," uviedol Camille Grand.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok navštívi Varšavu, kde by mal poľským činiteľom oznámiť podrobnosti o svojom víkendovom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a budúcim šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Na rokovaní vlády to v pondelok podľa serveru Polsat News a agentúry Reuters povedal poľský premiér Donald Tusk. Mierové rokovania by sa podľa neho mohli teoreticky začať ešte túto zimu.

Informácie o návšteve šéfa Elyzejského paláca vo Varšave sa objavili v poľských médiách už v pondelok, Tusk je teraz podľa Polsat News potvrdil. Podľa agentúry PAP sa Macron stretne s Tuskom a tiež s prezidentom Andrzejom Dudom. „Bude chcieť informovať o výsledkoch rokovaní v Paríži,“ povedal Tusk s odvolaním sa na sobotňajšie trojstranné rozhovory medzi Macronom, Zelenským a Trumpom vo francúzskej metropole, kde sa štátnici cez víkend zišli na slávnostné znovuotvorenie katedrály Notre-dame.

Trump sa vráti do Bieleho domu 20. januára a jeho plány ohľadom ďalšieho prístupu Spojených štátov k ruskej invázii na Ukrajinu sú stále nejasné. Republikán uvádza, že vojnu rýchlo ukončí, a dáva najavo, že mu súčasná výška americkej pomoci Ukrajine prekáža. V rozhovore s televíziou NBC News naznačil, že USA budú Ukrajine po zmene v Bielom dome poskytovať menej vojenskej pomoci. Vyzýva tiež na zastavenie bojov a rokovania o mieri. Zatiaľ ale nepovedal, ako chce ruskú agresiu rýchlo ukončiť.

Tusk ďalej podľa Reuters uviedol, že mierové rozhovory by sa teoreticky mohli začať ešte túto zimu, hoci sa okolo toho vznášajú otázniky. Varšava bude podľa neho do prípadných rokovaní výrazne zapojená, keď sa od 1. januára ujme rotujúceho predsedníctva Európskej únie. Premiér je podľa svojich slov v stálom kontakte so škandinávskymi a pobaltskými krajinami a z kraja poľského predsedníctva EÚ sa do Varšavy chystá britský premiér Keir Starmer, hoci Británia už členom EÚ nie je.

„Naozaj chcem, aby Poľsko bolo nielen krajinou, ktorá bude prítomná, ale ktorá bude udávať tón týmto rozhodnutiam, ktoré nám majú priniesť bezpečnosť a zabezpečiť poľské záujmy,“ uviedol Tusk. Varšava patrí od začiatku ruskej invázie medzi jedných z najvernejších spojencov Kyjeva.

Zelenskyj sa v pondelok vyslovil za diplomatické riešenie vojny, pričom jeho posledné komentáre naznačujú rastúcu otvorenosť Kyjeva k rokovaniam, napísala v pondelok agentúra Reuters. Ukrajinský prezident podľa skoršej správy agentúry spomenul možnosť rozmiestnenia cudzích jednotiek vo svojej krajine, kým sa Ukrajina nebude môcť pripojiť k NATO. Vrátil sa tak k myšlienke, ktorú vo februári nadnesl Macron, poznamenal Reuters, podľa ktorého však v tomto smere medzi európskymi lídrami nepanovala zhoda.

Zelenskyj v posledných dňoch viackrát zopakoval, že by Ukrajina mala dostať rýchlu pozvánku do NATO, považuje to za potrebné pre prežitie svojej krajiny. Tento mesiac povedal, že pozvánka by sa musela týkať celého ukrajinského územia, ale pristúpil by na to, že by sa počas trvania vojny aliančné bezpečnostné záruky nevzťahovali na Ruskom okupované územia.

Zelenskyj zároveň uviedol, že neverí, že ruský prezident Vladimir Putin chce vojnu ukončiť a treba ho k tomu prinútiť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že ruské vojenské ťaženie sa skončí, keď budú splnené všetky ciele, ktoré Putin stanovil. Či už to bude vojensky alebo diplomaticky. Putin si tento rok kládol ako podmienku pre rokovania o ukončení bojov stiahnutie ukrajinských vojakov zo štyroch regiónov, ktoré Rusi čiastočne okupujú, alebo záväzku Kyjeva nevstúpiť do NATO. Kyjev návrhy odmietol ako kapituláciu.