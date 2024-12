Lietadlá sú len začiatok. S brazíliou ideme budovať intenzívne obranné vzťahy, hovorí Kaliňák

„Myslím, že tak brazílska industriálna základňa, ako aj slovenská priemyselná základňa vedia ponúknuť obrovské množstvo skúseností, v čom sme silní, v čom sme dobrí,“ priblížil Kaliňák. V Brazílii je podľa neho záujem napríklad o slovenské aktivity a know-how v oblasti výroby munície. Slovenský obranný priemysel je tiež silný vo výrobe húfnic, ktoré sa bude snažiť umiestniť aj v Brazílii, vyzdvihol minister. Dohoda o obrannej spolupráci podľa neho zahŕňa aj možný výcvik vojakov v partnerskej krajine, čím by získali nové skúsenosti.

V Brazílii podpísal Kaliňák aj memorandum o záujme kúpiť pre Ozbrojené sily SR moderné dopravné lietadlá C 390, ktoré vyrába brazílska firma Embraer. „Či to kúpime, bude závisieť pochopiteľne od jednotlivých podmienok. Ešte sme nediskutovali o cene, nediskutovali sme o parametroch, ktoré sú nevyhnutné, aby sa to naplnilo. My sme len skonštatovali, že považujeme toto lietadlo za pre nás najvhodnejšie,“ vysvetlil minister.

Išlo by podľa neho o oveľa kvalitnejšie lietadlá, aké vlastní slovenská armáda v súčasnosti, v konečnom dôsledku aj s lacnejšou prevádzkou. „Ideme navštíviť priamo fabriku Embraeru a potom začneme zvažovať, akým spôsobom k tomu obchodu pristúpime. Pochopiteľne, vzájomná výmena v prípade nejakých technológií z jednej aj z druhej strany môžu rozvoju týchto spoločných vzťahov iba pomôcť,“ doplnil Kaliňák.

Slovensko má podľa neho záujem o kúpu troch lietadiel na bežnú prevádzku a k tomu jedno, ktoré by bolo v rezerve. Základná cena je približne 80 miliónov eur, tá sa však určite navýši z dôvodu požadovanej výbavy. Jednak sa musí prispôsobiť štandardu Severoatlantickej aliancie (NATO), okrem toho sa k lietadlu dajú dokúpiť moduly na rôzne účely použitia, od bežnej prepravy až po mobilnú jednotku intenzívnej starostlivosti. Iné krajiny preto platili 150 miliónov eur, ale aj 220 miliónov eur za kus. „Ale to závisí od tých potrieb, ktoré bude chcieť generálny štáb. Podrobne sa to vyhodnotí a určite vás s tým podrobne oboznámime,“ avizoval Kaliňák.