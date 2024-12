Trump si stanovil prioritu: Musíme vyriešiť ukrajinský problém s Ruskom

„Myslím si, že musíme vyriešiť ukrajinský problém s Ruskom,“ povedal Trump pre francúzsky časopis Paris Match v rozhovore zverejnenom v stredu. Poukázal na množstvo obetí na oboch stranách.

Napätú situáciu na Blízkom východe označil za „menej zložitú“. Podľa jeho slov sa však musí od začiatku svojho mandátu v januári budúceho roka zamerať aj na tento región.

Trump a Macron sa stretli so Zelenským Video

Trump priletel do Paríža na sobotňajšie znovuotvorenie katedrály Notre-Dame po ničivom požiari v roku 2019. Návšteva Francúzska bola jeho prvá zahraničná cesta od znovuzvolenia a stretol sa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským.

„S prezidentom Zelenským sme mali dobré stretnutie,“ povedal Trump. Ukrajinský prezident v utorok uviedol, že je vďačný za Trumpovo „pevné odhodlanie“ ukončiť vojnu na Ukrajine.

Trump v kampani pred novembrovými prezidentskými voľbami vyhlásil, že by ako prezident mohol ukončiť vojnu na Ukrajine do 24 hodín. V nedeľu na sociálnej sieti Truth napísal, že „by malo dôjsť k okamžitému prímeriu a mali by sa začať rokovania“.

Čítajte viac Zelenskyj prezradil, koľko ukrajinských vojakov padlo od vypuknutia vojny. A v čom sa líšia jeho a Trumpove údaje o ruských stratách?

Zopakoval tiež svoju výzvu, aby Washington nezasahoval v Sýrii, kde dlhoročného prezidenta Bašára Asada cez víkend po nečakane rýchlej ofenzíve zvrhli povstalci. „Sýria sa bude musieť o seba postarať sama. My sa v Sýrii neangažujeme,“ spresnil.