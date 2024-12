Prieskumy predpovedajú Orbánovi nezadržateľný pád. Magyarova strana TISZA posilnila náskok pred Fideszom

IDEA uskutočnila reprezentatívny prieskum v období od 29. novembra do 6. decembra. Strane TISZA namerala náskok oproti Fidesz-KDNP šesť percentuálnych bodov. Magyarovu stranu preferovalo 33 percent opýtaných, zatiaľ čo podpora bloku Fidesz-KDNP klesla na 27 percent.

Putin sa stretol s Orbánom v Moskve Video Archívne video.

Podľa výsledkov prieskumu by sa v prípade volieb v sledovanom období dostali do parlamentu štyri strany. Okrem Fidesz-KDNP a strany TISZA by hranicu piatich percent potrebných pre vstup do 199-členného zákonodarného zboru prekročili ešte Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) a Demokratická koalícia (DK).

Francúzsky konzervatívny týždenník Le Point tento týždeň konštatoval, že v Maďarsku idú udalosti proti Orbánovi a prieskumy mu predpovedajú nezadržateľný pád. Týždenník citoval zase výsledky prieskumu verejnej mienky inštitútu Median, podľa ktorých náskok strany TISZA vedenej Magyarom rastie oproti vládnej strane Fidesz.

V kategórii rozhodnutých voličov stúpol náskok strany TISZA už na 11 percentuálnych bodov. Navyše v porovnaní s prieskumom spred troch týždňov je najmarkantnejšou zmenou, že pomer priaznivcov Fideszu klesol z 32 percent na 27 percent, čím si TISZA upevnila vedúcu pozíciu proti Fideszu, ktorý je vo vládnej pozícii nepretržite už 14 rokov, pričom vládol predtým aj v období od roku 1998 do roku 2002.

V uplynulých piatich mesiacoch pomer Maďarov požadujúcich zmenu vlády stúpol o desať percentuálnych bodov, pričom podľa Le Point Orbánovi neprospieva ani zhoršujúca sa ekonomická situácia Maďarska.

Podľa index.hu zaujímavosťou je, že koncom mája poskytol Orbán tomuto týždenníku rozhovor, v ktorom hovoril o maďarskom predsedníctve v Rade Európskej únie, o ideológii, ktorou sa Únia riadi, a jednou vetou spomenul aj Magyara.