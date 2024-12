Irán: Za pádom prezidenta Asada stálo sprisahanie USA a Izraela

Pád režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada naplánovali Spojené štáty a Izrael. Pred tisíckami stúpencov to v Teheráne vyhlásil iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán aj ním vedená "Os odporu" podľa neho zostávajú silní, uviedla iránska agentúra IRNA.

Povstalci: Sýria je oslobodená od tyrana Asada Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Povstalecké frakcie v nedeľu 8. decembra na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana". Fotogaléria 28 fotiek +25

„Niet pochýb, že to, čo sa stalo v Sýrii, je výsledkom americko-sionistického sprisahania,“ citovala Chameneího agentúra IRNA. Podľa iránskeho vodcu stáli za pádom Bašára Asada nielen Spojené štáty a Izrael, ale aj vláda jednej z krajín susediacich so Sýriou, ktorú však nemenoval. Povedal, že Irán pre to má dôkazy bez toho, aby spresnil aké.

Čítajte viac Čo príde po Asadovom režime a čo na to Rusko: dobrý a zlý scenár pre Sýriu

Chameneí v príhovore, ktorý bol prvým od Asadovho pádu, tiež odmietol, že by Irán bol oslabený. Irán je podľa neho „silný a mocný a bude ešte mocnejší“. Silnejšou sa podľa iránskeho vodcu stane aj takzvaná „Os odporu“, teda aliancia protiizraelských ozbrojených skupín v regióne vedená Teheránom. „Čím viac na ňu vyvíjate tlak, tým viac posilňuje,“ povedal Chameneí.

Čítajte viac Asadov režim padol, azyl nedostanete. Hrozí sýrskym migrantom vyhostenie z Európy?

Desiatky rokov vládnuci režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada v nedeľu po niekoľkodňovej ofenzíve zvrhli sýrski povstalci vedení islamistickým zoskupením Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Irán bol dlhodobým spojencom Asadovho režimu, ktorému v minulosti pomáhal udržať sa pri moci. Irán zároveň využíval Sýriu na vojenskú a logistickú podporu libanonského militantného hnutia Hizballáh. V dôsledku bojov medzi Izraelom a Hizballáhom však tento rok toto hnutie výrazne oslabilo a stratilo schopnosť zúčastniť sa na sýrskom konflikte tak, ako to robilo v minulých rokoch, keď patrilo medzi najvýznamnejšie opory Asadovho režimu.