Diplomat z Taiwanu: Keď nás Trump predá Číne, neurobí Ameriku opäť veľkou

„Čínsky prezident Si Ťin-pching sa môže každé ráno zobudiť a povedať si, že jeho ambíciou je napadnúť Taiwan. Našou úlohou je, aby vzápätí pripustil, že na to nie je vhodný deň, lebo jeho plán by mohol zlyhať,“ povedal pre Pravdu štátny tajomník taiwanského ministerstva zahraničných vecí François Chihchung Wu. „Plne budeme rešpektovať vaše rozhodnutie, keď Slovensko nadviaže užšie vzťahy s Čínou. No je v našom prirodzenom záujme spolupracovať s každým. Môžeme len dúfať, že aj Slovensko bude naďalej považovať Taiwan za dôležitého partnera,“ pripomenul diplomat, ktorý nedávno navštívil Bratislavu a zúčastnil sa aj na podujatí, ktoré zorganizoval GLOBSEC.

Ako by ste opísali momentálny stav vzťahov medzi Taiwanom a Čínou?

Obávam sa, že nepriateľský postoj Číny bude stále výraznejší. Každý rok posiela dvetisíc lietadiel do našej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany. Deje sa to takmer neustále a Čína sa nás takto usiluje terorizovať. Pred mesiacom sme za jeden deň zaznamenali viac ako 150 bojových lietadiel, čo vyzeralo ako invázia. Pre Taiwan je to zložitá situácia.

Viete si predstaviť scenár, že by Tchaj-pej a Peking začali rokovať? O čom by ste sa chceli rozprávať s Čínou?

Môžem vás ubezpečiť, že sme pripravení zhovárať sa s Pekingom, ale ten si dal podmienku, že musíme prijať takzvaný princíp jednej Číny. Znamená to, že Taiwan by sa stal súčasťou Číny. Pozrite sa však na to, čo sa stalo v Hongkongu. Slobodu a demokraciu tam zaručovala medzinárodná zmluva, ktorú Peking podpísal v roku 1996. Ale pretože svet uznal, že Hongkong je súčasťou Číny, demokracia tam bola zničená. My sme ochotní otvoriť komunikačné kanály, ale problémom je, že Peking sa s nami nechce rozprávať. Mimochodom, hoci v minulosti v Hongkongu boli predstavitelia Taiwanu, Čína ich všetkých prinútila odísť.

Spomenuli ste Hongkong, kde Čína zničila demokraciu. Taiwan podporuje Ukrajinu, kde však Rusko postupuje. Vyzerá to tak, že ho západní spojenci Kyjeva, a teda aj partneri Tchaj-peja, nedokážu zastaviť. Čo z toho vyplýva pre Taiwan? Ako veľmi sa obávate, že keď Západ nie je schopný vyvinúť dostatočný tlak na Rusko, nezvládol by to ani pri Číne, ktorá je technologicky a ekonomicky vyspelejšia?

Taiwan sa, samozrejme, usiluje pomôcť Ukrajine všetkými dostupnými prostriedkami. Spolupracujeme na tom aj so Slovenskom. Prostredníctvom vašich mimovládnych organizácií sme poskytli Ukrajine viac ako päť miliónov amerických dolárov. Spolupracujeme tiež s Českom či Litvou, aby sme urobili pre Kyjev všetko, čo sa dá. Je dobré si pripomenúť, že pred vojnou nikto neveril, že Rusko napadne Ukrajinu. V našom regióne sa ešte nebojuje, ale je veľmi dôležité zabrániť konfliktu, aby sa Čína do niečoho nepustila.

Aký je teda najlepší spôsob, ako to dokázať? Je to posilnenie obrannej pozície Taiwanu vrátane nákupu zbraní? A čo politická úroveň?

Taiwan je predsa len v inej pozícii ako Ukrajina, ktorá má pozemnú hranicu s Ruskom. Nás od Číny oddeľuje viac ako 150 kilometrov široký Taiwanský prieliv. Taiwan sa naposledy podarilo úspešne napadnúť pred 400 rokmi. No vždy hovorím, že keď sa vojna začne, bude už neskoro. Takže našou politikou je, že musíme presvedčiť čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby nešiel do konfliktu. Je to princíp, ktorý sa dá opísať ako – nie dnes.

Čo to znamená?

Si Ťin-pching sa môže každé ráno zobudiť a povedať si, že jeho ambíciou je napadnúť Taiwan, lebo chce byť takpovediac najväčším čínskym cisárom. Našou úlohou je, aby vzápätí pripustil, že na to nie je vhodný deň, lebo jeho plán by mohol zlyhať. Aby to fungovalo, tak po prvé, Taiwan výrazne posilnil vlastnú obranyschopnosť. Za posledných osem rokov sme o viac ako o 80 percent zvýšili rozpočet na ozbrojené sily a máme k dispozícii 200-tisíc vojakov. Pre porovnanie, taká veľká je japonská, nemecká či francúzska armáda. A máme viac vojakov ako Taliansko, Španielsko či Spojené kráľovstvo, ktoré je globálnou veľmocou. Posielame tým správu do Číny, že vynakladáme veľké úsilie, aby sme si zaistili našu obranu. Po druhé, veľmi dôležité je, ako situáciu vnímajú demokratické veľmoci. USA robia v našom regióne námorné manévre takmer každý mesiac s Japonskom, Austráliou, Kanadou a s mnohými ďalšími krajinami. Len pred dvoma mesiacmi Japonsko prvýkrát po druhej svetovej vojne poslalo fregatu do Taiwanského prieplavu. Nemecko tiež vyslalo vojnovú loď. Späť je Holandsko, ktoré v minulosti vládlo Taiwanu, ale bolo porazené. Taliansko, ktoré nikdy nebolo tichomorskou mocnosťou, k nám poslalo lietadlovú loď. Od všetkých je to signál Číne. A po tretie, pre Taiwan je zásadná diplomatická podpora medzinárodného spoločenstva. Krajiny G7 teraz takmer vždy spomínajú Taiwan vo svojej komunikácii. Nejde len o našu podporu pri snahe vstúpiť do medzinárodných organizácií, ale tiež o to, aké dôležité je udržanie stability a mieru v našom regióne. A vieme, že naši partneri tu nie sú len na to, aby pomohli Taiwanu, ale aby bránili vlastné záujmy.

Takto to vnímate?

Nie sme naivní. Nehovoríme iba – poďte nám pomôcť. Ide o to, aby to naši partneri vnímali ako obranu vlastných záujmov. A to sa týka toho, že Taiwan je veľmi silný vo výrobe polovodičov. Keby túto produkciu kontrolovala Čína, myslím, že si vieme predstaviť, čo by to znamenalo. Taiwan vyrába 60 percent polovodičov na svete. Čo sa týka najsofistikova­nejších, tak je to viac ako 95 percent a 100 percent v prípade polovodičov, ktoré sú prepojené s umelou inteligenciou. Pozrime sa do histórie, do obdobia pred druhou svetovou vojnou. Myslím si, že jedným z veľmi dôležitých dôvodov, prečo boli nemeckí nacisti nakoniec takí silní, bolo, že mohli kontrolovať priemyselnú kapacitu vtedajšieho Československa. Dnes teda nemôžeme dovoliť Číne, aby ovládala priemysel polovodičov, lebo by ju to povzbudilo do ďalších konfliktov, čo by bolo veľmi nebezpečné pre našu spoločnú budúcnosť. Preto je v záujme každej krajiny sveta udržiavať stabilný a voľný obchod s Taiwanom.

Čo očakávate od nastupujúcej vlády Donalda Trumpa v USA? Spýtam sa priamo. Neobávate sa, že Trump urobí nejakú dohodu s Čínou, ktorá pôjde proti záujmom Taiwanu?

Vôbec sa toho nebojím. Pretože keď Trump predá Taiwan Číne a Peking bude kontrolovať produkciu polovodičov, ako by mohol prezident urobiť Ameriku opäť veľkou? Aj ozbrojené sily USA potrebujú polovodiče vyrobené na Taiwane. Teraz je v Amerike jednou z najdôležitejších spoločností NVIDIA, ktorej hodnota je takmer rovnaká ako v prípade firmy Apple. NVIDIA na sto percent používa polovodiče vyrobené na Taiwane. Aj vďaka nám môže Trump urobiť Ameriku opäť veľkou. Budeme veľmi radi, keď sa na tom budeme môcť podieľať, lebo vyznávame rovnaké hodnoty ako Spojené štáty. A z ekonomického hľadiska platí, že z každého jedného dolára zarobeného na výrobe polovodičov ide 38 centov do USA. Je to teda Amerika, ktorá získava najviac z tohto priemyslu. Takže si myslím, že Trump má záujem udržať Taiwan na svojej strane. Zvolený prezident na post ministra zahraničných veci nominoval Marca Rubia, ktorý nás veľmi podporuje, preto nie je dôvod, aby sme sa báli novej americkej vlády.

Čo funguje a čo možno nefunguje vo vzťahoch medzi Taiwanom a Slovenskom? Aj vzhľadom na nedávnu návštevu premiéra Roberta Fica v Číne.

Musím vám povedať, že Slovensko je veľmi dôležitým partnerom Taiwanu. Pracujeme s vami takpovediac oficiálne neoficiálnou cestou a veľmi si želáme, aby to pokračovalo. Ak sa rozhodnete pre užšie kontakty s Čínou, budeme to rešpektovať. V Európe som bol veľmi úspešný pri rozhovoroch s mnohými vysokopostavenými politikmi a vo všeobecnosti platí, že Taiwan spolupracuje s čoraz väčším počtom partnerov vo svete. Ako som povedal, plne budeme rešpektovať vaše rozhodnutie, keď Slovensko nadviaže užšie vzťahy s Čínou. No je v našom prirodzenom záujme spolupracovať s každým. Môžeme len dúfať, že aj Slovensko bude naďalej považovať Taiwan za dôležitého partnera. Vzostup Číny v tomto období vyvoláva v mnohých krajinách obavy. Rast Taiwanu ale svet víta, pretože môžeme prispieť v mnohých oblastiach. Upozornili sme Svetovú zdravotnícku organizáciu na krízu COVID-19. Veľa krajín nás žiada o naše know-how v elektrotechnickom priemysle a o investície, pretože máme stále veľmi dobrý ekonomický rast. Takže dúfame, že Slovensko si naďalej bude vážiť naše tradičné priateľstvo a že budeme pokračovať v spolupráci aj v oblasti polovodičov