Povstalci: Sýria je oslobodená od tyrana Asada Povstalecké skupiny spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Povstalecké frakcie v nedeľu 8. decembra na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana".

Lukašenka mohol pád Asada zvlášť nepríjemne prekvapiť, pretože sa zjavne spoliehal na to, že sa udrží pri moci. Odvodiť sa to dá napríklad z pozdravu, ktorý mu poslal v apríli tohto roku pri príležitosti sýrskeho štátneho sviatku: „Som úprimne presvedčený, že Sýrčania dokážu prekonať existujúce ťažkosti a vydať sa cestou oživenia krajiny." Lukašenko zároveň vyzdvihol, že Asadovi ľudia už dlho odvážne odolávajú nespravodlivému vonkajšiemu tlaku a hrozbe terorizmu. Osem mesiacov od blahoprajného posolstva vyzerá realita tak, že Asad sa pred povstalcami zachránil útekom z Damasku do Moskvy a krajinu čaká nová éra

Lukašenka spájajú s Asadom veľmi dobré vzťahy, viackrát sa spolu stretli. Prvýkrát v decembri 2003 v Damasku, keď bol Asad tretí rok na čele štátu (líderstvo prevzal v júni 2000 po svojom otcovi Háfizovi Asadovi). Lukašenko si teraz podľa agentúry BELTA zaspomínal na to, ako pozval jeho deti v zime do Bieloruska. Asad má troch potomkov, Lukašenko evidentne hovoril o najstaršom synovi, ktorý sa po svojom dedovi volá Háfiz. „Mal šesť-sedem rokov. Vravím, aby sme išli lyžovať. Lyže ešte nikdy nevidel. Pol dňa sme nemohli odísť z lyžiarskej trate," povedal Lukašenkovi o vtedajšom chlapcovi ktorý má už teraz 23 rokov. Zrejme to bol beh na lyžiach, ktorému sa v minulosti rád venoval.

O Asadovi zdôraznil Lukašenko, že nebol žiadny krutý vladár: „Aký diktátor? Povolaním lekár, dlho ho už poznám. Máme dobré medziľudské vzťahy. Nijaký diktátor. Liečil ľudí ako doktor. Nikdy nikoho nezabil." Asadova starostlivosť o pacientov je však už stará história. Medicínu študoval v Damasku a potom v Londýne, bolo to bezmála pred štyrmi desaťročiami. Ako oftalmológ začal pracovať v Anglicku. „Jeho šéf o ňom hovoril ako o skromnom lekárovi a zdravotné sestry ho považovali za príkladného v upokojovaní pacientov, ktorí sa chystali podstúpiť anestéziu," napísal britský denník Guardian.

Kedysi asi prívetivý pán v bielom plášti, neskôr netvor. Schvaľoval zabíjanie a mučenie odporcov svojho režimu, dokonca neváhal nasadiť chemické zbrane. Stalo sa to v auguste 2013 a v marci 2017, keď sýrske vojenské letectvo zhodilo na dvoch rôznych miestach bomby obsahujúce chlór a sarín, čo potvrdilo vyšetrovanie Organizácie pre zákaz chemických zbraní.

Lukašenko, ktorý často hovorieva nezmysly, ponúkol aj zdôvodnenie, prečo Asada zvrhli: „Bolo to treba rozbiť… Je tam dosť ropy a plynu. Je potrebné položiť plynovod odniekiaľ cez Sýriu k pobrežiu Stredozemného mora." Samozrejme, že svojou politickou optikou pomenoval aj sprisahancov: západné štáty vrátane USA. Nie je to nič prekvapujúce z úst Lukašenka, pretože je známy táraj a klamár.

Lukašenko napríklad opakovane tvrdí, že Bielorusku hrozí vojenská intervencia NATO, čo jej absolútny nonsens. Na druhej strane v roku 2021 dôrazne ubezpečoval, že nikdy neposkytne ruskej armáde možnosť vtrhnúť na Ukrajinu z bieloruského územia. Ruská invázia vo februári 2022 odhalila jeho lož, pretože vojaci zaútočili aj z bieloruského teritória.