Austrálske laboratórium stratilo viac ako 300 vzoriek s vírusmi, niektoré sú smrteľné. Vláda spustila vyšetrovanie

Verejnosť však upozornili, že vírusy mimo laboratórnych podmienok prestávajú predstavovať riziko, píše magazín Newsweek.

Z laboratória v roku 2021 zmizli dve ampulky s hantavirom, 223 fľaštičiek s besnotou a 98 vzoriek smrteľne nebezpečného vírusu hendra. Materiál sa zrejme stratil po prevoze do nového mrazničky, pričom zrejme neboli riadne vyplnené príslušné dokumenty.

„Je to závažné porušenie protokolov biologickej bezpečnosti. Nič ale nenasvedčuje tomu, že by ich z laboratória niekto odniesol. Nemáme ani žiadne dôkazy o tom, že by niekto vírus hendra akokoľvek použil v inom výskumnom laboratóriu,“ povedal v pondelok queenslandský minister zdravotníctva Tim Nicholls.

Hlavný hygienik austrálskeho štátu John Gerrard uviedol, že vírusy nie sú pre ľudí rizikom, pretože by sa mimo mrazničky veľmi rýchlo rozložili a stali neškodnými. Je podľa neho veľmi nepravdepodobné, že by ich niekto vyhodil do bežného odpadu; zrejme boli zničené podľa obvyklého laboratórneho protokolu v prístroji autokláv, kde sa vykonáva sterilizácia materiálov.

„Dôležité je, že v posledných piatich rokoch neboli v Queenslande zistené žiadne nakazenie hendra vírusom ani besnotou a v Austrálii ani žiadne prípady hantaviru u ľudí,“ vysvetlil Gerrard.

Vláda začala vyšetrovanie, aby zistila, ako presne sa materiál stratil a čo bránilo skoršiemu odhaleniu. Verejnosť sa totiž o zmiznutí vzoriek dozvedela až v auguste minulého roka.

Vírus hendra sa prvýkrát objavil v roku 1994 na brisbaneskom predmestí Hendra, kde smrteľnou chorobou ochorelo 21 dostihových koní. Od nich sa nakazili dvaja ľudia, píše Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Choroba spôsobuje smrteľné dýchacie alebo neurologické ťažkosti. Hantavírus, ktorý prenášajú hlodavce, najčastejšie postihuje dýchací systém. Besnota sa prenáša slinami a zasahuje nervový systém zvierat aj ľudí.