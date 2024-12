Zelenskyj sa chváli s novými dronmi. Bude v Moskve horúco? Peklo z Ukrajiny by doletelo až ku Kremľu

Ukrajinskej armáde čoraz viac pomáhajú domáce zbrojovky. O nových prírastkoch v jej arzenáli hovoril prezident Volodymyr Zelenskyj. „Ešte nedávno to bolo niečo ako fantázia. A dnes je to už realita," citovali ho server Dialóg.

Zelenskyj naznačil, že si veľa sľubuje od raketového dronu s názvom Peklo. Povedal, že novú zbraň už nasadili do boja proti ruskej armáde a začala sa jej sériová výroba. Minister pre strategické oblasti priemyslu Herman Smetanin konkretizoval, že ozbrojené sily dostali prvú zásielku 6. decembra. „Na hornej časti trupu sú viditeľné upevňovacie prvky, čo môže znamenať, že tento dron nie je vypúšťaný zo zeme, ale pravdepodobne zo stíhačiek," podotkla stanica BBC. Experti hovoria, že Peklo vyzerá takmer ako balistická raketa. „Je to plnohodnotná riadená strela," citovala agentúra UNIAN vojenského experta Andryja Komarova.

Raketový dron, ktorým sa pochválil Zelenskyj, má podľa dostupných údajov dolet až 700 kilometrov a dokáže vyvinúť rýchlosť 700 km/h. Jeho bojová časť by mala mať hmotnosť približne 50 kilogramov. „Toto Peklo sa dostane až do Moskvy. Ak bude mať armáda veľa týchto dronov, bude horúco aj v Moskve. Uvidíme, ako sa využije," povedal pre rozhlasovú stanicu Rádio NV vojenský analytik Denys Popovič. Napríklad vzdialenosť medzi západoukrajinským Charkovom a Moskvou je zhruba 650 kilometrov.

Nové zbrane vo arzenáli ukrajinských ozbrojených síl sa očakávali po tom, čo minister obrany Rustem Umerov pred dvomi mesiacmi oznámil, že do decembra 2024 alebo na začiatku budúceho roku Kyjev plánuje zverejniť informáciu o veľkom raketovom programe. Podotkol, že prioritou vo výrobe zbrojoviek sa v roku 2025 stanú drony a balistické rakety. Smetanin vyzdvihol, že vývoj Peklo trval rekordne krátky čas – iba jeden rok. Ukrajinskí predstavitelia sa nezmienili o tom, či ich expertom na výrobu zbraní pomáhali odborníci zo zahraničia, ale je to celkom možné. Mlčanie by bolo pochopiteľné, pretože by prezrádzali utajované skutočnosti o vojenskej spolupráci s ich západnými spojencami.

Ďalšia zbraň, ktorú spomenul Zelenskyj, má označenie Paljanica (takto sa volá ukrajinský chlieb z pšeničnej múky). „Je to dron aj raketa," podotkol ešte v auguste tohto roku Umerov, keď prvýkrát informoval o novom prírastku do arzenálu ozbrojených síl. „Paljanica je výkonnejšia ako drony s dlhým dosahom, ktoré máme k dispozícii," podčiarkol Zelenskyj.Túto zbraň asi vyvinula súkromná ukrajinská firma s podporou ministerstva obrany.

Práce na vývoji Paljanice trvali jeden a pol roka. „Je vybavená prúdovým motorom a vystreľuje sa z pozemného zariadenia. Dokáže zasiahnuť približne dvadsať letísk na území Ruskej federácie, čo by znamenalo, že jej dolet je 600 až 750 kilometrov," uviedol server United 24. „Paljanicu poháňa prúdový motor, nie spaľovací motor, na rozdiel od bežných vrtuľových dronov," podotkol expert Oleh Katkov zo serveru Defense News.