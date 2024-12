Austrália plánuje pokuty pre technologické firmy, ktoré neplatia médiám za obsah

Austrálska vláda plánuje pokuty pre veľké technologické firmy, ktoré neplatia austrálskym mediálnym spoločnostiam za správy zverejňované na svojich platformách. Sankcie by mohli dosahovať milióny dolárov. Informuje o tom dnes agentúra Reuters. Technologické spoločnosti plán odsúdili.

Krok stredoľavicového kabinetu zvyšuje tlak na vlastníka siete Facebook, spoločnosť Meta Platforms, a na firmu Google zo skupiny Alphabet. Cieli na prevádzkovateľov sociálnych médií a vyhľadávačov, ktorí v Austrálii zarábajú viac ako 250 miliónov amerických dolárov.

„Iniciatíva pre vyjednávanie o spravodajstve… vytvorí finančný stimul na uzatváranie dohôd medzi digitálnymi platformami a podnikmi spravodajských médií v Austrálii,“ uviedol na tlačovej konferencii námestník ministra financií a minister pre finančné služby Stephen Jones.

Čítajte viac Streamovací gigant ruší samostatný slovenský profil. Sociálne siete budú už iba v češtine

„Návrh neberie do úvahy realitu fungovania našich platforiem, konkrétne to, že väčšina ľudí neprichádza na naše platformy kvôli spravodajskému obsahu a že vydavatelia správ sa dobrovoľne rozhodujú zverejňovať obsah na našich platformách, pretože im to prináša hodnotu,“ reagoval na Jonesa hovorca spoločnosti Meta.

Zámer ďalej sprísňuje prístup Austrálie k technologickým gigantom, ktorí sídlia prevažne v Spojených štátoch. V novembri sa Austrália stala prvou krajinou, ktorá zakázala prístup na sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov.