Slovenskému diplomatovi, ktorého Čaputová odmietla vymenovať za veľvyslanca, vyšla v Rumunsku kniha o Trianone

Kde sa uskutočnila prezentácia preloženej knihy?

Na medzinárodnom knižnom veľtrhu Gaudeamus v Bukurešti, ktorý sa tradične koná v predvianočnom období. Je to najstarší a najväčší veľtrh svojho druhu v Rumunsku. Vydavatelia ponúkli návštevníkom dovedna až tisíc nových kníh, pričom 90 z nich malo osobitnú prezentáciu. Samozrejme, že som veľmi rád prijal pozvanie od organizátorov, aby som predstavil knihu, ktorej som spoluautor s historikom Ferdinandom Vrábelom. Prezentácia mala zvláštnu príchuť z viacerých dôvodov.

Prečo?

Organizátori ma oslovili s vedomím, že pozývajú bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Rumunsku, čo nie je všedná vec. Ocenili nielen tému knihy a jej spracovanie, ale aj prácu spojenú s prekladom do rumunského jazyka. Úvodné slovo k rumunskej verzii publikácie poskytol predseda Rumunskej akadémie vied, ktorý vyzdvihol najmä jej argumentačnú silu, eleganciu výkladu a uplatnenie princípu rímskeho práva: „Audiatur et altera pars." (Je to právna zásada, ktorá znamená, že treba vždy vypočuť aj druhú stranu sporu, poz. red.) Pozitívne recenzie napísali minister zahraničných vecí ako aj vedúci delegácie Rumunska pri rokovaniach o vstupe krajiny do EÚ. Váhu ich slova zvýrazňuje fakt, že každý z nich má titul univerzitný profesor. Samotnú prezentáciu na veľtrhu uviedla riaditeľka Historického ústavu Rumunskej akadémie vied. Športovou terminológiou by som povedal, že tejto knihe venovala svoju pozornosť prvá liga.

Čím si to vysvetľujete?

Je tu viacero aspektov. Téma spracovaná v knihe sa bytostne dotýka aj Rumunska. Tak ako bez mierovej zmluvy z Trianonu by nevznikol projekt Česko-Slovenska, respektíve by nebolo dnešného samostatného Slovenska, nedošlo by ani k zjednoteniu moderného Rumunska. Rumunská spoločnosť a jej elity (v porovnaní s pomermi u nás) majú podstatne väčší záujem o históriu svojej krajiny. V pozadí bolo tiež cítiť ocenenie partnerov, že slovenský veľvyslanec ani po rokoch nezabudol na svoju misiu v ich krajine a takýmto spôsobom sa usiluje prispieť k lepšiemu poznaniu významu slovensko-rumunských vzťahov.

Čo zaujalo rumunské publikum?

Samotný príbeh, ktorý viedol k vzniku knihy. Nebol to vôbec môj plán. Pre slovenskú verejnosť a žiaľ aj pre nie nepodstatnú časť našich politických elít sa dejiny slovenského národa a spolužitia s našim južným susedom nachádzajú niekde medzi nezáujmom a tabu. Dobre som si tieto parametre uvedomoval a ako aktívny slovenský diplomat som ich (síce nerád) rešpektoval. Preto som dlhšie zvažoval, či takúto knihu vôbec napísať. Výročie sto rokov však v sebe obsahovalo silnú, priam magickú príťažlivosť, ktorá napokon zvíťazila nad mojim váhaním. Ďalší dôvod v mojom veku bol ten, že život je krátky na to, aby sme navštívili všetky krajiny, prečítali všetky knihy a poznali všetkých ľudí. Treba sa v určitom momente zastaviť a podeliť sa o kumulované skúsenosti a znalosti s tými, ktorí prídu po nás.. Spomínam si na obdobie po vzniku samostatného Slovenska, kedy som mal jedinečnú možnosť zúčastňovať sa rokovaní o nastavovaní parametrov vzťahov s našimi susedmi – ako mi vtedy chýbali zdroje poznania našich predkov. Nechcem, aby sa situácia v budúcnosti opakovala. V očiach niektorých som sa však dopustil hriechu, ktorý sa neodpúšťa…

Môžete konkretizovať?

Ako diplomat odpoviem diplomaticky. Kto vie o tom, že som sa v roku 2022 nemohol ujať funkcie veľvyslanca, pričom som už predtým opakovane pôsobil ako slovenský ambasádor a pracujem v diplomacii 40 rokov, sa môže skúsiť dovtípiť. Pani prezidentka mi nikdy neuviedla dôvod jej veľmi neobvyklého rozhodnutia, ktoré som samozrejme rešpektoval. „Jej“ ľudia sa so mnou odmietli vôbec rozprávať. Ďalší vývoj niektoré veci objasnil … Spomínam si, že na úvod stretnutia som hlave štátu daroval knihu, vtedy čerstvo ocenenú spisovateľskou obcou. Viac sa k tomu nechcem vyjadrovať a vracať sa do minulosti.

Líši sa v niečom slovenská a rumunská verzia knihy? Veď uplynuli už presne štyri roky od jej vydania na Slovensku.

Rumunskú verziu som doplnil o text maďarskej, pochopiteľne kritickej recenzie ku knihe, ktorá vyšla v roku 2022. Opäť som dlho váhal, vediac, že maďarská strana nemá záujem o slovenské videnie histórie slovensko-maďarských vzťahov. Ako diplomat si však nadovšetko ctím dialóg, ktorý je základným nástrojom pre pozitívny rozvoj akýchkoľvek vzťahov. Či už medzi národmi alebo medzi ľuďmi. Preto som urobil presný opak toho, čo by urobili partneri z druhej strany Dunaja. Od svojich študentských čias presadzujem uplatňovanie známeho výroku francúzskeho filozofa Voltaira: „Nesúhlasím s vašim názorom, ale dal by som svoj život za to, aby ste ho mohli povedať.“ Až pri prezentácii v Bukurešti som si uvedomil, že sa tak vytvoril mimoriadne zaujímavý trojuholník kvalifikovaných pozícií troch dotknutých krajín. Štátov, ktoré by sa zrejme v tomto formáte k tejto téme asi nezišli.

Mimochodom, v akom jazyku ste viedli prezentáciu?

V rumunčine, čo bola pre mňa veľká výzva. Mám však takéto výzvy rád. Som presvedčený, že ak diplomat ovláda miestny jazyk, otvára sa mu pre iných uzamknutá brána k miestnym poslucháčom. „Ak hovoríme s ľuďmi jazykom, ktorému rozumejú, rozprávame s ich hlavou, ak však používame ich vlastný jazyk, hovoríme s ich srdcom“ – snažím sa riadiť týmto poznaním Nelsona Mandelu. Lepší dôkaz ako živá a priama diskusia asi nie je.

Čo vás ešte zaujalo na knižnom veľtrhu?

Mimoriadna pestrosť publikovaných tém a tomu zodpovedajúci veľký záujem verejnosti. Napriek silnému dažďu a dramatickému priebehu prezidentských volieb v krajine. Veľa mladých čítania chtivých ľudí, čo je dobrá správa pre Rumunsko. Tí, ktorí dávajú prednosť knihám, sa v živote lepšie orientujú ako tí, ktorí sa takpovediac spoliehajú len na pána Google. V stánku oproti našej prezentácii bola predstavená publikácia o živote britskej korunnej princeznej Kate a potom hneď v našom stánku mal knižnú premiéru príbeh Dacie. Auta, ktoré sa zo škaredého kačiatka postupne prepracovalo na jedno z najviac predávaných vozidiel vo svojom segmente. O to viac ma teší, že v takejto konkurencii sa nestratila ani naša kniha Život národa je večný…