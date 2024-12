Šokujúce vianočné prianie. List Santa Clausovi odhalil sexuálne zneužívanie

Foto: Instagram Alexander Schönen Nemecký influencer Alexander Schönen, ktorý dostal vianočný list od zneužívaných dievčat.

Úlohu Santa Clausa, ktorému v Nemecku hovoria „Weihnachtsmann“ (Vianočný muž), plní v Aachene už niekoľko rokov influencer Alexander Schönen.

V hale s plochou tisíc štvorcových metrov vybudoval sklad zaplnený hračkami, založil v ňom „kanceláriu Santa Clausa“ a deti vyzval, aby mu posielali vianočné želania. S kolegami sa ich potom snaží vyplniť.

Denne mu prichádzajú stovky listov z celého Nemecka. Ten, ktorý dostal od troch sestier vo veku 10, 12 a 14 rokov, mu však vyrazil dych.

„Mojím najväčším želaním je, aby môjho dedka potrestali za to, čo spravil mojej mame, súrodencom a mne. Chceli by sme, aby pochopil, čo urobil zle, a aby nám už neubližoval. Bolo by pekné, keby sme sa mohli znova smiať ako kedysi a keby sme jednoducho mohli zabudnúť na všetko, čo nás zraňovalo. A aby sa nás už nikdy nedotýkal – je to odporné,“ posťažovalo sa dievča v liste.

Ako informoval regionálny denník Express, sestry do obálky priložili aj znepokojivý obrázok – tmavého muža so sivou bradou, ktorý si mädlí ruky (odkaz na zápornú postavu z animovaného francúzskeho seriálu o Santa Clausovi) a pred ním stoja dve plačúce deti.

„Keď sme ten list čítali, všetci odrazu stíchli. Akoby niekto stlačil tlačidlo stop. Bol to šokujúci okamih,“ opísal Schönen pre denník Bild.

Influencer ihneď zavolal policajtov a odovzdal im kópiu listu i s kresbou. Ešte v ten deň navštívili dotyčnú rodinu v Dolnom Sasku. Zatiaľ čo 67-ročný dedko obvinenia poprel, 32-ročná matka dievčat potvrdila, že neklamali. Starého otca preto zatkli a obvinili.

„Muž údajne dlhodobo sexuálne zneužíval svoje vnučky (vo veku 10 a 12 rokov) a počas najmenej troch rokov viackrát znásilnil svoju nevestu,“ uviedol pre Bild Hans Christian Wolters z prokuratúry v Braunschweigu.

Ako vysvitlo, starý otec mal už na polícii záznam – v minulosti ho odsúdili za sexuálny zločin a matka dievčat naňho v júni podala trestné oznámenie. Prečo však vyšetrovatelia zakročili, až keď dostali podnet od „Santa Clausa“, prokurátor nevysvetlil.

Vianočné želanie troch sestier sa zrejme splní – dedko putoval do väzby a predpokladá sa, že niekoľko rokov strávi v chládku.

Influencer, ktorého na sociálnych sieťach sleduje asi 880-tisíc followerov, medzitým zneužívané dievčatá i s mamou pozval do svojej „vianočnej dielne“, čo bolo ich posledným želaním v liste. Možno sa im tam ujdú aj nejaké darčeky.