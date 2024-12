Šéf tureckej tajnej služby je v Damasku. Rokuje s povstalcami o novej vláde v Sýrii

Šéf tureckej tajnej služby MIT Ibrahim Kalin je v sýrskom hlavnom meste Damask. Agentúre Reuters to povedali dva nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Správu potvrdilo aj sýrske ministerstvo informácií, podľa ktorého do Damasku pricestoval aj šéf katarskej štátnej bezpečnosti Chalfán al-Kaabí. So sýrskymi povstalcami by mali rokovať o novej vláde krajiny.