ONLINE: Šéf NATO Rutte: Musíme viac zbrojiť. Peniaze na to zoberte z penzií a sociálnych dávok

Vojna na Ukrajine trvá 1 024 dní Ukrajinské námorné drony udreli na ruské vrtuľníky a lietadlo na Kryme Video Ruské vrtuľníky a lietadlo utrpeli značné škody pri útoku ukrajinských námorných dronov Sea Baby v Kerčskom zálive na Kryme, uviedla Ukrajinská bezpečnostná služba a dodala, že špeciálnu operáciu uskutočnili v noci na piatok. SBU zverejnila aj video.

5:00 Aby NATO predišlo vojne, bude musieť minúť viac peňazí – to bolo hlavné posolstvo šéfa NATO Marka Rutteho vo štvrtkovom prejave v Concert Noble v Bruseli. Žiadna bezprostredná vojenská hrozba pre 32 členov NATO neexistuje, ale obávam sa zajtrajška – nie sme pripravení na to, čo nás čaká o štyri až päť rokov, povedal. „Budem úprimný: bezpečnostná situácia nevyzerá dobre. Je nepochybne najhoršia v mojom živote. A domnievam sa, že aj vo vašom,“ hovorí.

Dohoda spojencov v NATO bola dávať dve percentá HDP na obranu, ale teraz budeme potrebovať oveľa viac, uviedol Rutte.

„Míňame na obranu viac ako pred desaťročím, ale stále míňame oveľa menej ako počas studenej vojny. Aj keď hrozby pre našu slobodu a bezpečnosť sú rovnako veľké – ak nie väčšie. Počas studenej vojny míňali Európania na obranu oveľa viac ako 3 % svojho HDP. S touto mentalitou sme vyhrali studenú vojnu. Výdavky klesli po páde železnej opony. Svet bol bezpečnejší. Už nie je,“ uviedol Rutte.

„Viem, že viac míňať na obranu znamená míňať menej na iné priority. Ale je to len o niečo menej. V priemere európske krajiny pokojne minú až štvrtinu svojho národného dôchodku na penzie, zdravotné a sociálne zabezpečenie. Potrebujeme zlomok týchto peňazí, aby sme posilnili našu obranu a zachovali si svoj spôsob života,“ vyzval členské štáty aliancie Rutte.

Pripomenul situáciu na Ukrajine a označil Rusko, Čínu, Severnú Kóreu a Irán za krajiny, ktoré „sa usilovne snažia oslabiť Severnú Ameriku a Európu“. Rusko zbrojí, rýchlo sa učí na bojisku, Čína buduje svoje vojenské kapacity.

„Nie preto, aby vytvorili spravodlivejšieho, ale aby si zabezpečili vlastné sféry vplyvu. Testujú nás. A zvyšok sveta sa na to pozerá. Nie, nie sme vo vojne. Ale pokojní určite nie sme,“ je presvedčený šéf aliancie.

„Rusko a Čína nás predbiehajú. Riskujeme, že zaostaneme. To je veľmi nebezpečné. Ale nemusí byť. Ak posilníme náš priemysel, môžeme predbehnúť našich konkurentov,“ tvrdí. Ak teraz neinvestujeme miliardy, môže nás to neskôr stáť bilióny, uviedol.

„Vojna je brutálna a škaredá. Vojna je veľmi nákladná aj z ekonomického hľadiska. Ukrajina vyčlení v budúcom roku takmer štvrtinu svojho HDP na obranu. To je viac ako 10-násobok toho, čo míňajú európski spojenci v NATO. Tvrdá pripomienka, že sloboda nie je zadarmo. Ak teraz spolu neminieme viac, aby sme zabránili vojne, neskôr zaplatíme oveľa, oveľa, oveľa vyššiu cenu za boj proti nej. Nie miliardy, ale bilióny eur,“ povedal Rutte.

"Som presvedčený, že spoločne v NATO dokážeme naďalej udržiavať našu miliardu ľudí v bezpečí. Máme obrovské výhody. Je nás 32 silných spojencov. Spojenci NATO spolu predstavujú polovicu svetovej hospodárskej a vojenskej sily. Máme výnimočné spravodajské služby. Inovatívne odvetvia a podniky. Niektoré z najlepších univerzít a výskumných inštitúcií na svete. A máme veľa partnerov po celom svete. Keď tomu dáme rozum a politickú vôľu, nie je nič, čo by sme nezvládli – Európa a Severná Amerika spolu.

Naši protivníci si myslia, že sú tvrdí a my sme mäkkí. Napádajú iné krajiny, zatiaľ čo my dodržiavame medzinárodné pravidlá. Utláčajú svoj ľud, zatiaľ čo my si vážime slobodu. Mali by pamätať na to, že neexistuje väčšia sila, ako keď sa demokracie spájajú. Keď sme napadnutí, naša reakcia je zúrivá.

Aby sme sa uistili, že nikto nikdy nebude uvažovať o útoku na nás, musíme udržiavať dlhodobé odstrašovanie. Môžeme to urobiť. Urobili sme to predtým, vieme to urobiť znova," dodal Rutte.

5:00 Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc, tentoraz v hodnote 500 miliónov dolárov. Oznámil to v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Nový balík tvorí podľa vyhlásenia zverejneného Blinkenovým úradom napríklad munícia do salvových raketometov HIMARS, drony či protitankové systémy Javelin a AT-4.

Administratíva dosluhujúceho amerického prezidenta Joea Bidena sa snaží intenzívne pomáhať Kyjevu pred januárovým nástupom Donalda Trumpa, ktorého zámery v otázke podpory Ukrajiny sú zatiaľ nejasné; Trump však hovorí o rýchlom ukončení vojny. Biden má podľa agentúry Reuters k dispozícii ešte 5,6 miliardy dolárov, ktoré by mohol bez súhlasu Kongresu vyčleniť na zbrane pre Ukrajinu, ktorá sa už takmer tri roky bráni ruskej agresii.

Washington pred desiatimi dňami oznámil, že Kyjevu pošle rakety, muníciu, míny a ďalšie zbrane v hodnote 725 miliónov dolárov. Aktuálny balík popri spomínaných položkách napríklad aj protiradarové rakety HARM, vozidlá obrnené proti mínam či viacúčelové vozidlá, delostrelecké granáty kalibru 105 a 155 milimetrov či systémy obrany proti dronom.