Ruská agresia a návrat Trumpa menia Britom názor: Väčšina podporovateľov brexitu chce naspäť voľný pohyb

Rozsiahla ruská invázia na Ukrajinu a návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu „zásadne zmenili kontext“, v ktorom Briti vidia vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

V rámci výskumu, do ktorého sa zapojilo 2 125 Britov, až 54 percent tých, ktorí v roku 2016 podporili brexit, by teraz podporilo úplný voľný pohyb ľudí a možnosť cestovať, žiť a pracovať na území EÚ.

Výskumníci tvrdia, že takýto výsledok môže súvisieť s vysokou mierou prisťahovalectva v Spojenom kráľovstve, a to aj po brexite.