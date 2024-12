Trump na zrušenie letného času „vynaloží všetko úsilie“

Letný čas – posunutie hodín o hodinu dopredu počas letnej polovice roka, aby sa čo najviac predĺžili večery – sa používa v takmer celých Spojených štátoch od 60. rokov 20. storočia. V posledných rokoch je ale rovnako ako v Európe predmetom diskusií.

Fico telefonoval s Trumpom, hovorili o Ukrajine Video

Niektorí zákonodarcovia chcú letný čas úplne zrušiť, iní sú naopak za jeho zavedenie počas celého roka. Pre letný čas sa v marci 2022 jednohlasne vyjadril aj americký Senát, ale v Snemovni reprezentantov sa nepodarilo nájsť zhodu. Končiaci prezident Joe Biden k téme nikdy nezaujal verejný postoj.

Aký je váš názor na zmenu času? Som za každoročnú zmenu času z letného na zimný a naopak Preferujem trvalý letný čas Preferujem trvalý zimný čas Nemám žiadnu preferenciu Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Preferujem trvalý letný čas 43,9% Preferujem trvalý zimný čas 33,2% Som za každoročnú zmenu času z letného na zimný a naopak 18,9% Nemám žiadnu preferenciu 4,1%

Podporovatelia letného času tvrdia, že by jeho ponechanie počas celého roka viedlo k svetlejším popoludniam a väčšej ekonomickej aktivite v zime, kritici zase argumentujú tým, že by deti do školy museli chodiť potme. Mnoho ľudí zmenu času dvakrát do roka vidí ako pôvodcu problémov so spánkom a príčinu ďalších zdravotných problémov.

Čítajte viac Letného a zimného času sa zatiaľ nezbavíme. Prečo je zmena taká komplikovaná?

Letný čas bol v USA v platnosti po celý rok počas druhej svetovej vojny a tiež kvôli ropnému embargu v roku 1973. Už o rok neskôr sa ale pre jeho nepopularitu vrátilo striedanie času.

V EÚ sa malo povinné striedanie času skončiť už predvlani. Členské štáty sa však nedohodli, ktorý z používaných časov bude platiť natrvalo.