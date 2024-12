Pokuty v tisícoch. Taliansko zaviedlo bič na vodičov či kolobežkárom

Prísnejší postup voči vodičom aj kolobežkárom presadila vláda premiérky Giorgie Meloniovej s cieľom znížiť tragickú dopravnú štatistiku. Na talianskych cestách každoročne umiera viac ako 3000 ľudí, čo znamená 52 úmrtí na milión obyvateľov, To je výrazne viac ako napríklad v Nemecku (34), Španielsku (38) alebo Francúzsku (48). Všetky zmeny sa týkajú aj šoférov zo zahraničia. Slovensko v roku 2023 malo 266 obetí dopravných nehôd, čiže 49 na milión obyvateľov.

Zábery na hrozivé nehody, ktoré sa stanú veľmi rýchlo. Polícia zverejnila výstražné video Video

Pokuta za prekročenie povolenej hladiny alkoholu v krvi (0,5 promile) do 0,8 promile bude až do 2.170 eur s odobratím vodičského preukazu na 3 až 6 mesiacov. Ak bude hladina alkoholu v krvi medzi 0,8 a 1,5 promile, pokuta bude do 3.200 eur, vodičský preukaz polícia odoberie až na jeden rok s možným väzením na pol roka. Ďalšou sankciou bude povinnosť namontovať na auto alkoholový zámok, ktorý zabráni naštartovaniu motora.

Telefonovanie alebo chatovanie za volantom vyjde na 250 eur pri prvom prichytení, pri opakovanom pokuta stúpne až na 1400 eur. Vyššie pokuty budú aj za prekročenia maximálne povolenej rýchlosti.

Bezcitnosť v priamom prenose. Kolobežkár počas jazdy odpadol, neznámy muž ho okradol a ušiel Video

Používatelia e-kolobežiek si za jazdu bez prilby „priplatia“ sumou 50 eur. Ešte viac im hrozí za kolobežku bez smeroviek, brzdových svetiel, poistky a povinnej evidenčnej tabuľky. To sa týka aj zdieľaných kolobežiek.

Taliansko tiež zaviedlo pre vodičov povinnosť, aby pri obchádzaní cyklistov dodržiavali odstup 1,5 metra a prísnejšie pokuty budú aj za neoprávnené parkovanie na miestach pre invalidov.