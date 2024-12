Le Penová by jasne vyhrala prvé kolo prezidentských volieb. Nájde sa politik, ktorý ju zastaví na ceste do Elyzejského paláca?

Je to ešte ďaleko, ale veľká téma je to už teraz. Stane sa Francúzsko na jar 2027 prvou významnou krajinou v Európskej únii, ktorá bude mať krajne pravicovú hlavu štátu? Reč je o 56-ročnej Marine Le Penovej. Z doterajších troch pokusov dostať sa do Elyzejského paláca jej ani jeden nevyšiel, štvrtá príležitosť sa jej naskytne na jar 2027.

Z najnovšieho prieskumu verejnej mienky vyplýva, že Le Penovej sa výrazne darí medzi voličmi. Dokonca v ich očiach jej nijako neublížilo, že má veľký problém s justíciou a že krajne pravicové Národné združenie podporilo v parlamente návrh krajne ľavicového Nepoddajného Francúzska na vyslovenie nedôvery vláde. „Prezidentský prieskum šokuje," zdôraznil denník Le Figaro, ktorý si ho dal urobiť u spoločnosti IFOP. „Napriek tomuto hlasovaniu sa skóre Le Penovej v prvom kole volieb ešte zlepšilo a zvýšil sa jej náskok pred protikandidátmi Édouardom Philippom a Gabrielom Attalom," upozornili noviny.

Zmienka o opletačkách so spravodlivosťou súvisí s tvrdením prokuratúry, že Le Penová a jej stranícki kolegovia fiktívne zamestnávali asistentov europoslancov. Prokuratúra pre ňu požaduje päť rokov väzenia a okamžitý zákaz výkonu verejných funkcií. „Obžalobu považujem za žiadosť o vynesenie politického trestu smrti," reagovala Le Penová pre televíznu stanicu TF 1. Súd oznámi verdikt v marci 2025. Keby Le Penovú uznal vinnú, jej sen o príchode do Elyzejského paláca by sa rozplynul. Ako by však mohli dopadnúť prezidentské voľby s jej účasťou, keď sa Emmanuel Macron už nebude môcť uchádzať o tretie funkčné obdobie?

IFOP robil prieskum týždeň po vyslovení nedôvery vláde Michela Barniera. Vysvitlo, že Le Penová si v porovnaní so septembrom polepšila zhruba o dva percentuálne body. Anketári použili dva varianty prvého kola prezidentských volieb: dvoch predpokladaných silných protikandidátov Le Penovej s hypotézou, že ľavicoví politici sa nedokážu zhodnúť na spoločnom uchádzačovi o funkciu hlavy štátu.

Keby kandidoval niekdajší konzervatívny premiér Édouarde Philippe, získal by 25 % hlasov, Le Penovú by podporilo 36 % voličov. V prípade, že by do kampane vstúpil donedávna Macronov predseda vlády Gabriel Attal, dostal by 20 % hlasov a Le Penová 38 %. V oboch prípadoch by to bola dvojica postupujúca do rozhodujúceho druhého kola volieb.

Do prieskumu bol zaradený ešte takpovediac náhradný variant v prípade, že by Le Penová po odsudzujúcom verdikte nemohla kandidovať. Krajná pravica má v zálohe pripraveného Jordana Bardellu. Mladého politika, ktorý formálne prevzal vedenie Národného združenia po Le Penovej, čo bol zjavne marketingový ťah na voličov, ale v skutočnosti je to ona, komu v strane naďalej patrí hlavné slovo.

Bardella má 29 rokov. Na jar 2027 bude mať síce iba necelých 32 rokov, ale už by sa mohol zapojiť do volebného boja o Elyzejský palác. Kým napríklad na Slovensku musí mať prezidentský kandidát najmenej štyridsať rokov, naopak, francúzska ústava umožňuje kandidovať občanom už od osemnástich rokov. IFOP informoval o tom, ako by sa voliči rozhodovali, keby mali namiesto Le Penovej na výber Bardellu. Získal by 34 % hlasov.

Predstavitelia Národného združenia nepripúšťajú možnosť, že by Le Penová nekandidovala, ale samozrejme, že o jej politickej budúcnosti rozhodne súd. Faktom je, že sa teraz nachádza na veľmi dobrej pozícii. V apríli 2022 získala v prvom kole volieb 23,2 % hlasov, do druhého kola postúpila s Macronom, ktorého podporilo 27,9 % voličov. Vo finále to už bola jeho jasná záležitosť: v Elyzejskom paláci sa udržal po zisku bezmála 59 % hlasov.

Vo Francúzsku spravidla voliči ľavice a tradičnej pravice v druhom kole hlasujú za protikandidáta uchádzača krajnej pravice. V ostatných rokoch lepenovci urobili veľa, aby sa zbavili nálepky extrémistov. Le Penová už napríklad nespochybňuje členstvo v EÚ a nevystupuje ani proti používaniu eura. Ak jej súd umožní kandidovať, potom je pravdepodobné, že jej štvrtý pokus dostať sa do Elyzejského paláca by mohol vyzerať celkom nádejne.